Число пострадавших в Лионе возросло до девяти человек

Число пострадавших в результате нападения с ножом в пригороде Лиона Виллёрбане возросло до девяти человек, сообщает телеканал France24.

По данным полиции, жертвой нападения двух радикалов, один из которых был вооружен ножом, а другой - шампуром, пал 19-летний молодой человек. Трое граждан получили тяжелые ранения.

Полиция задержала нападавшего, поиски его сообщника продолжаются. Антитеррористическая прокуратура пока не сделала заявления по этому поводу.

Это уже не первый случай нападения радикалов в Лионе. В мае прошлого года в результате взрыва бомбы перед булочной в центре Лиона четырнадцать человек получили ранения. Преступление совершил молодой алжирец, который присягнул на верность ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").