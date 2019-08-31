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31.08.2019 21:42
Рубрика: В мире

Число пострадавших в Лионе возросло до девяти человек

Текст: Александр Саможнев

Число пострадавших в результате нападения с ножом в пригороде Лиона Виллёрбане возросло до девяти человек, сообщает телеканал France24.

По данным полиции, жертвой нападения двух радикалов, один из которых был вооружен ножом, а другой - шампуром, пал 19-летний молодой человек. Трое граждан получили тяжелые ранения.

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Полиция задержала нападавшего, поиски его сообщника продолжаются. Антитеррористическая прокуратура пока не сделала заявления по этому поводу.

Это уже не первый случай нападения радикалов в Лионе. В мае прошлого года в результате взрыва бомбы перед булочной в центре Лиона четырнадцать человек получили ранения. Преступление совершил молодой алжирец, который присягнул на верность ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

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