Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении

Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.

Как сообщает Sports24, решивший возобновить футбольную карьеру, в ближайшее время подпишет контракт с армянским клубов "Пюник", главным тренером которого является Александр Тарханов. Планируется, что договор будет заключен на один год.

Ранее Сычев заявил о том, что избавился от проблем со здоровьем и готов вернуться в футбол.

Сычев за карьеру выступал за "Спартак" из Москвы и Тамбова, "Марсель", "Локомотив", "Волгу", минское "Динамо", "Окжетпес" и "Казанку". В составе сборной России провел 47 матчей и забил 15 голов.