Хабиб Нурмагомедов назвал следующего соперника

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника. Им будет американец Тони Фергюсон.

После победы над Дастином Порье в поединке, который состоится седьмого сентября в Абу-Даби, российский чемпион UFC следующий поединок проведет против Тони Фергюсона.

"Следующий бой за титул давно заслужил Тони Фергюсон. Только он", - приводит ТАСС слова Нурмагомедова. При этом бой между этими спортсменами раньше срывался несколько раз.

Днем ранее Нурмагомедов заявил, что не будет биться с Конором Макгрегором пока тот не проведет как минимум 9-10 боев.

Также Нурмагомедов рассказал о том, когда он завершит карьеру. По его словам, перед этим он обязательно посоветуется со своим отцом.

"Пока не собираюсь уходить. Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду", - сказал россиянин.