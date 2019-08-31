Международная конференция "Бессмертный полк" пройдет в Белграде

Новости

"Ахмат" спас игру с "Тамбовом" в восьмом туре РПЛ 20:54
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе "Формулы" в Бельгии 20:22
"Зенит" объявил о переходе Осорио на правах аренды 20:01
В подмосковной реке затонул вертолет 19:54
Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка" 19:52
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована 19:48
Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного доря 19:39
Новый фильм Тарантино собрал в России миллиард рублей 19:23
Пушков объяснил страх Зеленского и Дуды перед "Северным потоком-2" 18:56
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала 18:52
Президент Польши выступил за сохранение санкций в отношении России 18:34
Умер глава Tez Tour Дмитрий Шершнев 18:29
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом 18:29
ЦИК пожалуется в Общественную коллегию на Associated Press 18:26
Польша, США и Украина подписали соглашение о поставках газа 18:13
Непомнящий сравнил игру "Спартака" под руководством Карреры и Кононова 18:01
Видео: Малахов спародировал ругань Киркорова на "Новой волне" 17:56
"Король Лев" обогнал в российском прокате по сборам "Мстителей" 17:44
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Казахстана 17:43
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта 17:40
Аргентина разгромила Корею на ЧМ-2019 17:39
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд 17:34
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем 17:29
Под Ульяновском задержан мужчина, ударивший вилкой ребенка 17:14
Taigah Cabrio: как немцы сделали из "Хантера" кабриолет 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
31.08.2019 21:01
Рубрика: В мире

Международная конференция "Бессмертный полк" пройдет в Белграде

Текст: Александр Борисов (Белград)
Сербский министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Зоран Джорджевич в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко подтвердил готовность и заинтересованность местных властей в проведении 25 сентября в Белграде Международной конференции "Бессмертный полк". Мероприятие позволило бы собрать здесь координаторов данной акции со всего мира, а также обеспечить приезд высокопоставленных гостей из России.
Зоран Джорджевич с флагом общественного движения. Фото: Оливер Икодинович/ агентство "Спутник" Зоран Джорджевич с флагом общественного движения. Фото: Оливер Икодинович/ агентство "Спутник"
Зоран Джорджевич с флагом общественного движения. Фото: Оливер Икодинович/ агентство "Спутник"

Сербский политик подчеркнул, что "предстоящая конференция в очередной раз подтвердит дружественность отношений, существующих между двумя странами и находящихся сейчас на высочайшем уровне". Он также добавил, что ему очень дорого то, что благодаря инициативе возглавляемого им министерства акция "Бессмертный полк" в Сербии стала событием государственной важности.

В свою очередь Александр Боцан-Харченко поблагодарил Зорана Джорджевича за его личный вклад в развитие двусторонних отношений между Россией и Сербией, а также позитивно оценил тот факт, что местом проведения столь значимой конференции выбран именно Белград.

Фото: Александр Борисов
В Боснии и Герцеговине призвали сохранять традиции антифашизма

Между тем 9 мая 2019 года, в День Великой Победы над фашизмом, акция "Бессмертный полк" в четвертый раз прошла в Белграде, а также еще девяти городах Сербии (Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац, Парачин, Панчево, Сомбор и Кикинда). Политики, артисты, общественные деятели, студенты и школьники, ветераны и их потомки сформировали тогда "Бессмертные полки", неся портреты своих родных и близких, победивших фашизм.

Сербский лидер Александр Вучич поздравил 9 мая российского президента Владимира Путина и россиян с Днем Победы. "Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность, - подчеркнул политик. - Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут "Бессмертные полки".

Следует также отметить, что Александр Боцан-Харченко передал Александру Вучичу приглашение главы РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года, где, как уже стало известно, примет участие и почетная рота сербской президентской гвардии.

Президент Сербии поблагодарил народ РФ и президента Путину за поддержку
В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
В аэропорту Волгограда три самолета совершили вынужденные посадки
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое