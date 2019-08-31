Международная конференция "Бессмертный полк" пройдет в Белграде

Сербский министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Зоран Джорджевич в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко подтвердил готовность и заинтересованность местных властей в проведении 25 сентября в Белграде Международной конференции "Бессмертный полк". Мероприятие позволило бы собрать здесь координаторов данной акции со всего мира, а также обеспечить приезд высокопоставленных гостей из России.

Сербский политик подчеркнул, что "предстоящая конференция в очередной раз подтвердит дружественность отношений, существующих между двумя странами и находящихся сейчас на высочайшем уровне". Он также добавил, что ему очень дорого то, что благодаря инициативе возглавляемого им министерства акция "Бессмертный полк" в Сербии стала событием государственной важности.

В свою очередь Александр Боцан-Харченко поблагодарил Зорана Джорджевича за его личный вклад в развитие двусторонних отношений между Россией и Сербией, а также позитивно оценил тот факт, что местом проведения столь значимой конференции выбран именно Белград.

Между тем 9 мая 2019 года, в День Великой Победы над фашизмом, акция "Бессмертный полк" в четвертый раз прошла в Белграде, а также еще девяти городах Сербии (Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац, Парачин, Панчево, Сомбор и Кикинда). Политики, артисты, общественные деятели, студенты и школьники, ветераны и их потомки сформировали тогда "Бессмертные полки", неся портреты своих родных и близких, победивших фашизм.

Сербский лидер Александр Вучич поздравил 9 мая российского президента Владимира Путина и россиян с Днем Победы. "Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность, - подчеркнул политик. - Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут "Бессмертные полки".

Следует также отметить, что Александр Боцан-Харченко передал Александру Вучичу приглашение главы РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года, где, как уже стало известно, примет участие и почетная рота сербской президентской гвардии.