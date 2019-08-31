Mitsubishi Outlander: тестируем семиместную версию бестселлера

Этот автомобиль входит в пятерку самых популярных среднеразмерных кроссоверов в России, поэтому к его регулярным доработкам компания относится добросовестно. Рестайлинговой модели 2019 года освежили внешность, внесли изменения в рулевое управление и подвеску, а также добавили семиместную версию. Что в итоге получилось, мы выяснили на дорогах и легком бездорожье Рязанской области.

Сейчас трудно оценить, насколько в компании Mitsubishi могли предсказать, что дебютировавший в 2003 году новый кроссовер с говорящим именем Outlander через полтора десятка лет станет самой успешной и продаваемой моделью бренда в России.

К середине текущего лета доля Outlander в общем объеме продаж фирмы составила весомые 58%, и теперь маркетологи относятся к нему как к курице, несущей золотые яйца - предельно аккуратно, чтобы регулярным рестайлингом поддерживать интерес к модели у лояльных клиентов, не отпугивая их чересчур смелыми и радикальными решениями, а также привлекать на свою сторону новых покупателей.

Типичный владелец Mitsubishi Outlander умеет считать деньги, он ценит яркий дизайн и комфорт, но зачастую не готов переплачивать за ненужные функции, поэтому общий список доработок не столь велик, однако ряд небольших штрихов заметно повлиял на наше восприятие автомобиля.

Косметические процедуры

Ставший уже привычным "икс-образный" дизайн передней части автомобиль получил четыре года назад, и обновленный Outlander не сразу бросается в глаза в общем потоке. Но, приглядевшись, замечаешь, что кроссовер выглядит заметно посвежевшим и, главное, современным, несмотря на то, что актуальное третье поколение дебютировало несколько лет назад.

Фары головного света получили новые граненые линии между лампами, причем в версиях 2.4 Ultimate и 3.0 GT теперь используются светодиодные источники, эти же модификации можно узнать и по увеличенному фигурному заднему спойлеру. Передний и задний бамперы обзавелись изящными серебристыми накладками, обновился "многоспицевый" рисунок 18-дюймовых колесных дисков.

Заметно больше изменений можно найти в интерьере. Основные линии дизайнеры не тронули - зачем менять то, что и так благожелательно принимают клиенты. В первую очередь, дополнения должны улучшить комфорт. Передние сиденья оснастили развитой боковой поддержкой, заодно оптимизировав и спинку.

И уж на что моя спина чувствительна к огрехам эргономики, но на этот раз в финале двухдневного многочасового путешествия причин пожаловаться не нашлось. Задний диван поначалу показался расположенным чуть ниже привычного, но в долгой поездке также не причинил дискомфорта. Весьма кстати в 30-градусную жару оказались появившиеся в центральной консоли воздуховоды для пассажиров заднего ряда, правда, эта опция доступна лишь владельцам полноприводных версий.

У версии 4WD ручной стояночный тормоз заменили на электронный, а вот изменения в нижней консоли для переднеприводной комплектации сделали лишь косметическими - там появилась ниша для мелких предметов. Прочие доработки и вовсе относятся к разряду приятных мелочей, вроде нового USB-разъема на передней панели или подсветки кнопок стеклоподъемников.

Семеро по лавкам

Особое внимание организаторы тест-драйва обратили на семиместную версию кроссовера, которая стала продуктом скрупулезных маркетинговых исследований. По расчетам, такую модель должны приобретать клиенты, которых вполне устраивают габариты и дорожные повадки среднеразмерного кроссовера, но периодически испытывающие потребность перевезти больше пассажиров.

Чаще всего, это семьи с двумя и более детьми: многие сталкиваются с тем, что два полноразмерных детских кресла занимают практически весь задний ряд, и условным бабушкам-дедушкам частенько не остается места. Вместе с тем, покупатели таких версий довольно рациональны и бережливы, они не готовы переплачивать за лишние "лошади" и некоторые опции.

Поэтому семиместные комплектации предлагаются с 146-сильным двигателем 2.0 MIVEC либо с мотором 2.4 MIVEC мощностью 167 л.с., флагманский трехлитровый агрегат здесь посчитали лишним. Эти версии доступны только с трансмиссией 4WD, судя по всему, поступиться улучшенной проходимостью не готовы даже рачительные семьянины. Оба двигателя работают в паре с бесступенчатым вариатором.

Третий ряд сидений складывается в ровный пол, и тогда объем багажника достигает 477 л, а если сложить и средний ряд - то 913 л (1608 л до потолка). Полностью разложенные три ряда сидений оставляют за собой небольшую багажную нишу в 128 л, куда может поместиться большая сумка или несколько рюкзаков.

Хотя и было заявлено, что раскладные сиденья третьего ряда подходят для двух взрослых пассажиров, но даже при моем не самом большом росте колени жестко упирались в впередистоящую спинку. Но, полагаю, детям здесь должно быть удобно.

Ровной поступью

Я хорошо помню тестовые испытания только что вышедших на рынок кроссоверов третьего поколения, и тогда автомобиль несколько разочаровал вальяжными кренами в поворотах и при быстром перестроении.

Версия 2019 модельного года разительно отличается плотной и уверенной посадкой на дороге. Достаточно легко повернуть хорошо настроенный руль, и машина послушно меняет полосу или заходит в поворот без явных намеков на раскачку. Недаром при текущем рестайлинге инженеры серьезно доработали настройки подвески и рулевого управления.

Более мощная 2.4-литровая версия охотно откликается на педаль газа, без труда набирая скорость со светофора и опережая попутные фуры. Полет по трассе кажется ровным и комфортным, благо при доработке улучшили шумоизоляцию салона и двигательного отсека.

Но в наших краях ровный асфальт рано или поздно заканчивается, и на скверной дороге с заплатками и выбоинами машина показывает совсем другой характер. Гладкое передвижение сменяется сильной тряской, а чутко настроенная подвеска выражает протест громкими стуками и пробоями даже на скорости около 80 км/ч. Седоков на среднем ряду тоже изрядно потряхивает, но вестибулярный аппарат и желудок даже не особо крепких пассажиров все же остаются под контролем.

Грязное дело

Часть тестового маршрута пролегала по грунтовым дорогам, которые нередко подставляли засохшую под жарким солнцем колею, крутые подъемы сменялись песчаными участками или присыпанными хвоей лесными дорожками.

Outlander бодро преодолевал эти нехитрые препятствия, иногда напоминая о лимите скорости нечастыми стуками в подвеске. Отдельные, неведомо как сохранившиеся на жаре грязевые участки, я старался объезжать, не забывая, что автомобиль обут в "дорожные" шины Yokohama Geolandar SUV. Если обогнуть лужу не получалось, то кроссовер без особого труда преодолевал их "ходом", для надежности кнопкой "Lock" я блокировал межосевую муфту, а в особо сложных случаях отключал противобуксовочную электронику.

Если к 215-мм клиренсу автомобиля добавить шины сегмента All Terrain, то внедорожные способности Outlander существенно возрастут. Свою лепту здесь добавляет мощная зашита днища - буквально рядом на лесном склоне коллеги не заметили предательски спрятавшийся пенек и насадились на него "брюхом", вывесив левое переднее колесо.

Техническая команда с помощью домкрата, энтузиазма и некоторых русских слов вызволила машину из засады, удовлетворенно отметив, что ни одна технически важная деталь не пострадала. И все-таки, спешу посоветовать автовладельцам не увлекаться внедорожными приключениями за рулем Mitsubishi Outlander - это ни в коем случае не полноценный внедорожник, а любящий ровный асфальт городской кроссовер, пусть и с достойным запасом прочности.

Что в итоге

Хорошо оснащенная семиместная версия, на которой мы прошли основную часть испытаний, предлагается за 2 330 000 рублей. В пользу обновленного Mitsubishi Outlander стоит отнести улучшенную управляемость и динамику, приличную вместимость, привлекательный дизайн и заработанную годами репутацию.