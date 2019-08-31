Назван ранний симптом надвигающегося диабета

Симптомы диабета, как и многих других серьезных заболеваний, часто путают с проявлениями менее опасных состояний.

Один из признаков диабета - постоянная усталость. Она может быть вызвана стрессами, тяжелой работой, нарушением сна, а также являться "сигналом" высокого или низкого уровня глюкозы в крови. ​

Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на специалистов The Global Diabetes Community, усталость может быть результатом "дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством (или эффективностью) циркулирующего инсулина".

- Когда не хватает инсулина или он работает неэффективно, сахар не попадает в клетки. То есть, последние не получают необходимую им энергию. В результате человек чувствует усталость, - объяснили специалисты.

Среди других проявлений диабета - сухость во рту, обостренное чувство жажды, колебание веса, чрезмерный аппетит, плохо заживающие ранки, сонливость и бессонница.

Медики отметили, что ранняя диагностика предотвращает ряд осложнений заболевания, которые связаны в том числе с развитием сердечно-сосудистых недугов.