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31.08.2019 18:13
Рубрика: В мире

Польша, США и Украина подписали соглашение о поставках газа

Текст: Александр Саможнев

В Варшаве представители Польши, Украины и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, сообщает РИА Новости.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Подписи под документом "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа" поставили представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. В соглашении говорится об экспорте американского сжиженного газа из Польши на Украину, строительстве интерконнекторов, а также о создании там соответствующей инфраструктуры.

Ранее стало известно о том, что Польша договорилась о продаже американского сжиженного природного газа на Украину. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Первый транспорт для перевозки СПГ прибудет в Польшу к терминалу имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. После регазификации "голубое топливо" будет закачиваться в польскую газотранспортную систему, а затем поступит через газопровод в Хермановице на Украину.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Напомним, Польская государственная нефтегазовая компания (PGNiG) подписала долгосрочные контракты на поставку СПГ из США. Так, рассчитанный на 24 года контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает поставки Польше в период 2019-2022 года ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год - по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Кроме того подписан контракт с американской компанией Venture Global LNG, предусматривающий поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

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