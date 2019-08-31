Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Также Екатерина Сафронова прокомментировала случай с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который вместе с Путиным был на МАКСе и подошел к лотку - турецкий лидер был в небольшом замешательстве, так как не ожидал, что в комплекте нет ложки. "В нашем ассортименте было предусмотрено только фасовочное мороженое, - пояснила она, - и ложка не предполагалась, поэтому предложила укусить".

Рассказывая о выборе российского лидера, девушка заметила, что президент "выбирал сам, долго не мог решить, какое мороженое выбрать, и в итоге купил два - сливочное и шоколадное".

Объяснила Сафронова и тот факт, почему она уже второй раз продает мороженое на МАКСе Путину: "Наша компания уже третий год работает на МАКСе, занимается организацией торговли и питания, и я со своей командой тоже там третий год, вот так совпало".

На вопрос ведущего, почему же девушка ничего не спросила президента или не попросила для себя, она ответила: "Во-первых, присутствовало волнение и стеснение, а просить, наверное, не свойственно моему характеру: привыкла добиваться сама, трудиться". "Открою секрет, что я не простая продавщица мороженого, а менеджер по организации торговли на МАКСе", - также сказала она.