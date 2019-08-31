Пушков объяснил страх Зеленского и Дуды перед "Северным потоком-2"

"Северный поток-2" угрожает лишь финансовым интересам Украины и Польши, для Европы же он никакой опасности не представляет, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского на эту тему.

Ранее украинский лидер в ходе брифинга заявил, что на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой обсудил вопросы энергетической безопасности. "И здесь мы говорим с Польшей единым голосом, "Северный поток-2" неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы", - сказал Зеленский.

"Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле "Северный поток-2" не представляет угрозы Европе", - написал Пушков в Twitter. "Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США", - пояснил сенатор.

"Вся "угроза" - только для их карманов. Европа тут ни при чем", - заключил он.