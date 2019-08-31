Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.

По мнению российского сенатора, это амбициозно, но сомнительно. Киеву сначала нужно выполнить два пункта Минских соглашений: прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения. "И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее новый руководитель внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что министерству иностранных дел Украины необходимо полгода на то, чтобы существенно продвинуться в решении проблемы на востоке страны. Он отметил, что процесс урегулирования в Донбассе должен идти последовательно - после первых удачных действий надо будет думать над другими, а также "над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведением выборов, амнистии" и пр.

Напомним, Верховная рада назначила Вадима Пристайко новым министром иностранных дел Украины 29 августа. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов.