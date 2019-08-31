Под Москвой нашли упавший в водохранилище вертолет

В Московской области найден частный двухместный вертолет, упавший в субботу, 31 августа, в Клязьминское водохранилище.

"Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы подмосковного главка МЧС РФ.

Ранее стало известно, что вертолет зацепился за провода линии электропередачи, что и стало причиной его падения в воду. Как сообщили ТАСС в ПАО "МОЭСК", к нарушению энергоснабжения потребителей ЧП не привело.

"В ближайшее время энергетики компании восстановят поврежденную линию электропередачи", - сообщила представитель компании Елена Полторак.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Возбуждено уголовное дело. Наличие и число пострадавших пока выясняется.