В подмосковной реке затонул вертолет

В подмосковном Долгопрудном вертолет упал и затонул в реке Клязьме. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега", - сказал источник.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее легкомоторный самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области. В результате аварии пилот погиб. При этом находившийся на борту ребенок жив. Девочка получила тяжелые травмы и перенесла операцию.