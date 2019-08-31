"Ахмат" спас игру с "Тамбовом" в восьмом туре РПЛ

В субботу вечером в матче восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Тамбовом" - 1:1 (0:1). Гости открыли счет в первом тайме, а грозненцы отыгрались на 92-й минуте.

После этой встречи грозненский клуб, набрав восемь очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице, а соперник, имеющий пять очков, делит последнее место с "Оренбургом".

Грозненцы эмоционально и довольно качественно провели два поединка против золотого и бронзового призера минувшего первенства (0:0 - с "Зенитом", 1:0 - с "Краснодаром"). Зато в других матчах выглядели бледно и оказались с семью очками в зоне вылета - на 13-м месте. В результате противостояние с дебютантом РПЛ может стать чуть не определяющим в судьбе главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова: в столице Чечни поговаривают, что в случае неудачи он будет отправлен в отставку.

"Тамбов" и вовсе после первой сегодняшней виктории ФК "Сочи" опустился на последнее место. А тут еще на днях коллектив Александра Григоряна лишился своего лидера - одновременно бомбардира (два мяча на старте сезона) и ключевого центрального защитника Гогуа, которого за 30 миллионов рублей купил столичный ЦСКА.

Но "упавшее знамя" поддержал Осипенко - его теперь уже бывший коллега по амплуа. На 5-й минуте после подачи Чуперки со штрафного почти от центра поля защитник гостей перепрыгнул соперников и метров с десяти отправил головой мяч левый от голкипера нижний угол - 0:1.

Понятно, хозяева сразу понеслись чуть ли не всей командой отыгрываться, только за первый тайм нанесли 11 ударов по воротам, однако все они были сделаны из сложных ситуаций и каких-то проблем голкиперу "Тамбова" Шелия не доставили. Более того, однажды грозненский вратарь Гудиев неловко вышел за пределы штрафной, промахнулся мимо мяча, и Уциев успел помешать хавбеку соперника Килину пробить по пустой рамке.

Во второй половине "Ахмат" продолжать наседать, но в штрафную гостей пробраться долгое время не мог. Опасным получился лишь стандарт в исполнении Исмаэла: метров с 22-х едва он едва не попал в "девятку". А Бериша на 81-й минуте промахнулся по воротам метров с восьми.

В свою очередь, гости продолжали обороняться практически без ошибок до... второй добавленной минуты, когда Берише удался спасительный классный удар метров с 18-ти - 1:1, 92-я минута.