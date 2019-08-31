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31.08.2019 11:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Анна Нетребко открыла новую гранд-сцену - в Екатеринбурге

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Антон Буценко Фото: Антон Буценко
Фото: Антон Буценко

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов открыли 30 августа первый концертный сезон в екатеринбургском конгресс-центре. В огромном роскошном зале, способном принять до пяти тысяч человек, звучали известные увертюры и арии из опер итальянских, русских и французских композиторов. Компанию звездной супружеской паре составил солист Большого театра Эльчин Азизов. Аккомпанировал им Уральский филармонический оркестр под управлением дирижера из Милана Ядера Биньямини.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Голосовое пиршество длилось около двух часов. Финальной стала неаполитанская "O Sole Mio". Восторженные слушатели подпевали и несколько прощальных минут горячо аплодировали артистам. И публика, и выступающие по достоинству оценили возможности новой концертной площадки - уже признанной экспертами одной из лучших в России.

"Конгресс-холл потрясающий. Тут шикарная акустика!", - написали Анна и Юсиф в Instagram. Добрые впечатления у них оставила и столица Урала: до выхода на сцену они познакомились с достопримечательностями города, посетили Ельцин Центр, где не преминули запечатлеть себя среди экспонатов.

Международный конгресс-центр общей площадью 42 тысячи квадратных метров с 13 конференц-помещениями и многофункциональным залом был сдан в эксплуатацию этим летом. "Технологические решения, которые внедрены при строительстве здания, позволяют решать самые амбициозные задачи", - сказал, приветствуя зрителей, губернатор Евгений Куйвашев. Старт деловым мероприятиям дал Глобальный саммит производства и индустриализации. Ну а оперное трио открыло концертный сезон. Среди тех, кому посчастливилось побывать на выступлении, стоимость билетов на которое доходило почти до 50 тысяч рублей, - ученики Уральского музыкального колледжа: они прошли сюда с пригласительными от правительства региона.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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