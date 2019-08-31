Анна Нетребко открыла новую гранд-сцену - в Екатеринбурге

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов открыли 30 августа первый концертный сезон в екатеринбургском конгресс-центре. В огромном роскошном зале, способном принять до пяти тысяч человек, звучали известные увертюры и арии из опер итальянских, русских и французских композиторов. Компанию звездной супружеской паре составил солист Большого театра Эльчин Азизов. Аккомпанировал им Уральский филармонический оркестр под управлением дирижера из Милана Ядера Биньямини.

Голосовое пиршество длилось около двух часов. Финальной стала неаполитанская "O Sole Mio". Восторженные слушатели подпевали и несколько прощальных минут горячо аплодировали артистам. И публика, и выступающие по достоинству оценили возможности новой концертной площадки - уже признанной экспертами одной из лучших в России.

"Конгресс-холл потрясающий. Тут шикарная акустика!", - написали Анна и Юсиф в Instagram. Добрые впечатления у них оставила и столица Урала: до выхода на сцену они познакомились с достопримечательностями города, посетили Ельцин Центр, где не преминули запечатлеть себя среди экспонатов.

Международный конгресс-центр общей площадью 42 тысячи квадратных метров с 13 конференц-помещениями и многофункциональным залом был сдан в эксплуатацию этим летом. "Технологические решения, которые внедрены при строительстве здания, позволяют решать самые амбициозные задачи", - сказал, приветствуя зрителей, губернатор Евгений Куйвашев. Старт деловым мероприятиям дал Глобальный саммит производства и индустриализации. Ну а оперное трио открыло концертный сезон. Среди тех, кому посчастливилось побывать на выступлении, стоимость билетов на которое доходило почти до 50 тысяч рублей, - ученики Уральского музыкального колледжа: они прошли сюда с пригласительными от правительства региона.