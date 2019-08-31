Скандал вокруг увольнения помощницы Трампа набирает обороты

В США набирает обороты скандал, связанный с увольнением высокопоставленной сотрудницы Белого дома. Напомним, что Мадлен Вестерхаут в четверг неожиданно подала в отставку с должности личного помощника президента Трампа. Издание Politico между тем выяснило, что она была уволена после того, как похвасталась репортерам, что у нее очень хорошие отношения с Трампом. Лучше чем у самого главы Белого дома с его собственными дочерями Иванкой и Тиффани. И якобы американский президент избегал фотографироваться с Тиффани из-за ее лишнего веса. Белый дом и Вестерхаут отказались от комментариев.

Принимая во внимание особую роль Вестерхаут в качестве доверенного лица президента, в четверг вечером и в пятницу политический бомонд и ряд ведущих СМИ находились в шоке от происшедшего, особенно после того, как стало известно, что молодую чиновницу попросту подставили представители президентского пула. Была организована утечка информации о том, как 28-летняя Вестерхаут поделилась некоторыми подробностями из жизни семейства Трампа. Этот неофициальный ужин состоялся две недели назад. Вестерхаут и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели его с журналистами, которые освещали отпуск Трампа в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Практика подобных неформальных встреч, в виде ужинов и фуршетов, широко распространена в американской администрации и, как считается, позволяет находить более тесный контакт с репортерами.

Неожиданно во время ужина Вестерхаут в шутку сказала журналистам, что Трамп не может выделить Тиффани из толпы из-за ее веса.

"Она выпила пару напитков и неожиданно открылась перед журналистами", - сказал один из участников встречи. На ужине 17 августа, который состоялся в ресторане в отеле Embassy Suites, присутствовали журналисты Фил Ракер из Washington Post, Дженнифер Джейкобс из Bloomberg, Стив Холланд из Reuters и Эндрю Рестучча из Wall Street Journal. После этого Вестерхаут осталась с Ракером и Холланд и рассказала им другие подробности из жизни семьи Трампа.

"Это был неофициальный ужин, и СМИ грубо нарушили соглашение о конфиденциальности разговоров", - сказал представитель американской администрации.

Артур Шварц, доверенное лицо Дональда Трампа-младшего, который часто общается со СМИ, обвинил Ракера в пятницу в том, что он "подставил" Вестерхаут и нарушил политику Washington Post в отношении собственных источников информации.

Ракер, по его словам, передал содержимое разговоров в свою газету, в то время как другие присутствующие репортеры отказались от комментариев и от обнародования чувствительной информации. А потом из самого издания якобы и произошла утечка информации. Хорошо известно, что сам Трамп называет Иванку своим ближайшим доверенным лицом и данные сведения могли сыграть на пользу его оппонентам.

Столичная газета встала на защиту своего журналиста, заявив, что он не причастен к скандалу.

"Филипп Рукер - один из лучших и самых скрупулезных репортеров в новостном бизнесе, - заявил Стивен Гинсберг, выпускающий редактор Washington Post в своем заявлении по электронной почте. - Он всегда действовал с величайшей честью и честностью, и никогда не нарушал стандарты или политику Washington Post".

Тем временем сам Трамп в пятницу подтвердил, что Вестерхаут был уволена за то, что разговаривала с журналистами о его детях, назвав ее комментарии "немного обидными".

"Это было слишком плохо", - сказал Трамп журналистам перед отъездом из Белого дома в Кэмп-Дэвид, добавив, что Вестерхаут была "очень хорошим человеком", которая хорошо выполняла свою работу.

"Я пожелал ей всего хорошего", - заключил американский президент, который в 2018 году в одном из интервью называл ее "ключом ко многим секретам". Трамп также сказал, что поговорит по телефону с Тиффани. Он намерен убедить ее в том, что он никогда не оскорблял свою дочь.

"Я люблю Тиффани", - сказал Дональд Трамп.

Между тем, как сообщает Politico, некоторые чиновники опасались Мадлен Вестерхаут. Эта привлекательная брюнетка спортивной внешности не участвовала в предвыборной кампании Трампа и присоединилась к его команде после выборов 2016 года, сделав попросту головокружительную карьеру. От рядовой сотрудницы, которая встречала гостей у входа в Tramp Organization, она за два года стала личной помощницей Трампа, которая отвечала за его расписание и организацию встреч с его советниками. По сути, за весь распорядок дня президента. Ее доходы за 2018 года составили 130 тысяч долларов. Чиновников раздражало то, что она часто выкладывала фотографии в Instagram о жизни в Белом доме.

При этом известный журналист Тим Альберта рассказал в своей недавно вышедшей книге "Американская бойня", что Вестерхаут плакала в ночь выборов, потому что она была недовольна победой Трампа. Но она все-таки получила высокий пост в Белом доме в возрасте 27 лет, ранее работая в Республиканском национальном комитете, где была помощницей Кэти Уолш. Эта высокопоставленная чиновница комитета всего несколько месяцев проработала в Белом доме в должности заместителя руководителя аппарата президента.

В феврале этого года Вестерхаут назвала утечку графика Трампа в СМИ "позорным нарушением доверия". До сих пор неясно, кто был причастен к этому скандалу.

Публичная критика со стороны Вестерхаут, которую она допустила в адрес СМИ, привела к тому, что она столкнулась с Управлением специального юрисконсульта Белого дома, которое сделало ей выговор за нарушение закона 1939 года, который запрещает федеральным чиновникам открыто заниматься политической деятельностью в ходе выполнения своих служебных обязанностей.

Теперь люди из окружения Трамп опасаются, что уволенная чиновница может рассказать информацию, которой воспользуются недоброжелатели президента в ходе предвыборной кампании.