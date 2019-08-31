СМИ: Трамп уволил помощницу после слов о его дочерях

Личному помощнику президента США Дональда Трампа 28-летней Мадлен Вестерхаут пришлось покинуть свой пост после того, как она рассказала журналистам об отношениях президента со его дочерьми.

Об этом сообщает издание Poitico, ссылаясь на свои источники. По их данным, общаясь с журналистами, Вестерхаут заявила у нее с Трампом отношения лучше, чем у него с Иванкой и Тиффани. Она также сообщила, что президенту США не нравилось фотографироваться с Тиффани, поскольку он считал ее слишком полной. Разоткровенничавшаяся Вестерхаут также пошутила, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.

Сам Трамп заявил журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова были немного обидными, пишет РИА Новости. Он заверил, что любит свою дочь Тиффани, подчеркнув, что она прекрасный человек и усердно учится.