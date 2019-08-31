Состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Казахстана

Высокая динамика развития сотрудничества между Беларусью и Казахстаном в различных сферах, особенно по линии торгово-экономического взаимодействия, была подчеркнута во время телефонного разговора, который состоялся 31 августа у Александра Лукашенко со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лидеры двух стран Содружества договорились всесторонне обсудить весь комплекс двусторонних отношений во время предстоящего официального визита президента Беларуси в Казахстан, а до этого проработать имеющиеся вопросы на уровне правительств.

В администрации белорусского президента отметили, что обе страны конструктивно сотрудничают и на площадках международных организаций, на взаимной основе оказывая поддержку по ключевым вопросам. Основополагающим документом является межгосударственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. А в сфере практического взаимодействия - "Дорожная карта" развития двустороннего сотрудничества между правительствами на 2019-2020 годы.

По итогам прошедшего года, как уже информировал "СОЮЗ", товарооборот между двумя государствами достиг $896 млн, а объем казахстанских инвестиций в экономику РБ за этот период превысил $18,8 млн. В Беларуси уже действуют 49 предприятий с казахстанским капиталом, в том числе 13 совместных и 36 иностранных, а в Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием.