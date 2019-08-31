Стали известны подробности нападения в Лионе

Стали известны подробности нападения в Виллербане, непосредственно примыкающем к Лиону, второму по значению городу Франции. Жертвой преступления стал один человек, восемь получили ранения разной тяжести.

Инцидент произошел во второй половине дня в районе конечной станции лионского метро "Лоран Боннве". 33-летний человек, вооруженный ножом, напал на людей на расположенной поблизости автобусной остановке. Совершив преступление, он попытался скрыться, но был задержан прохожими, а также работниками местной транспортной компании, а затем передан прибывшим на место происшествия полицейским.

Как позже сообщил мэр Лиона Жерар Колон, в полицейском участке налетчик признался, что он гражданин Афганистана, а во Франции добивался статуса беженца. Однако других признаний от него добиться не удалось.

Расследовать преступление поручено лионскому уголовному розыску. На данный момент сведений, подтверждающих террористический характер нападения, не обнаружено. В любом случае, афганца нет в списках спецслужб, где числятся лица, замеченные в склонности к исламистскому радикализму.

Наверное, поэтому недавно созданную во Франции центральную антитеррористическую прокуратуру пока не задействовали, хотя ее агенты внимательно следят за ходом этого дела и могут быть привлечены, если появятся новые факты.