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Рубрика: В мире

Трамп объявил о встрече по торговому соглашению с Китаем

Текст: Александр Саможнев

Переговоры с Китаем продолжаются по плану, в сентябре ожидается встреча по обсуждению торгового соглашения, однако повышение тарифов на китайские товары, намеченное с 1 сентября, состоится, заявил президент США Дональд Трамп

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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"Думаю, встреча в сентябре произойдет, ее никто не отменял. Мы остаемся в контакте с китайского стороной, проводятся консультации, осуществляются необходимые звонки", - цитирует Трампа информационное агентство Reuters.

Президент США, который регулярно критикует торговую политику Китая, выразил осторожный оптимизм по поводу заключения торговой сделки с китайской стороной.

По данным погранично-таможенной службы США, в ночь на первое сентября будут повышены пошлины на 15 процентов на товары из Китая на сумму 125 миллиардов долларов. Под ограничения попадут электроника, включая умные часы, плоские телевизоры и обувь. В силе также остаются повышенные таможенные тарифы на китайский импорт размером 250 миллиардов долларов, введенные Вашингтоном с начала торговой войны в 2018 году.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Между тем более двухсот крупнейших американских компаний обратились к президенту Трампу с просьбой не вводить новые пошлины против Китая в ближайшее воскресенье. Они аргументируют свою позицию тем, что повышение цен на китайскую продукцию оплатят из своего кармана рядовые американцы. По некоторым данным, на каждое домохозяйство выпадет порядка 560 долларов.

Напомним, Китай в качестве ответной меры принял решение ввести с 1 сентября и 15 декабря дополнительные пошлины на 75 миллиардов долларов на 5078 наименований американских товаров.

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