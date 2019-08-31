В Китае завершился первый игровой день баскетбольного ЧМ-2019

В Китае стартовал чемпионат мира по баскетболу. В первый день обошлось без неожиданностей.

В группе "А", с командами из которой сборная России может встретиться в случае выхода во второй раунд, свой первый матч провели хозяева турнира. Команда из Поднебесной уверенно переиграла Кот-д'Ивуар - 70:55. В другой встречи поляки довольно уверенно справились с Венесуэлой - 80:69.

В квартете "В" россияне в драматичном матче вырвали победу у Нигерии - 82:77. А фаворит группы Аргентина камня на камне не оставила от Кореи - 95:69.

Незаурядной по драматургии получилась встреча в группе "С" Ирана и Пуэрто-Рико. Иранцы, обыгравшие в августовском товарищеском матче сборную России на ее же площадке, полностью контролировали игру в первых двух четвертях, "привезя" сопернику почти 20 очков. А вот после большого перерыва все перевернулось. Пуэрториканцы не только догнали арабскую команду, но и вырвали победу - 83:81.

В игре Испании и Туниса элемента непредсказуемости было меньше. Хотя был момент, когда африканцы во второй четверти вели семь очков. Но затем все стало на свои места, а "красная фурия" добилась победы со счетом 101:62.

Наконец, в группе "D" оба матча закончились разгромами. Итальянцы не испытали проблем с Филиппинами - 108:62, а сербы разнесли Анголу - 105:59.