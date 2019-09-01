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01.09.2019 20:00
Рубрика: Спорт

Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи

Текст: Илья Соболев (Ухань )
Форвард сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал о подготовке к матчу с командой Южной Кореи на первом групповом этапе чемпионата мира в Китае.

Эмоции после вчерашней победы над Нигерией уже улеглись?

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Семен Антонов: Да. Хорошо, что у нас была ранняя игра. Осталось время успокоиться, выдохнуть и нормально лечь спать. Очень важно, что начали с победы, тем более первый матч определяющий. Все эксперты говорят, что Аргентина точно фаворит, а между Россией и Нигерией будет борьба. Поэтому так важно вчера было выиграть. Первые 30 минут вчерашнего матча играли первым номером, потом случился небольшой провал, но хорошо, что сумели вернуться при "-8".

К Корее уже готовы?

Семен Антонов: Конечно. У нас было два теоретических занятия. Разобрали в основном их защиту: они вчера играли "зоной", и вообще обычно много играют зонной защитой. Сегодня расставляли акценты, как нам использовать сильные стороны.

А какие сильные стороны у корейцев?

Семен Антонов: Они хорошо бегут. Не такие атлетичные, как сборная Нигерии, но более организованные, у них больше командных взаимодействий и даже в быстром переходе у них больше экстра-передач и проходов. Мы относимся к корейцам достаточно серьезно.

Не держите в уме то, что в группе может возникнуть ситуация, когда будут считать разницу очков, и поэтому с корейцами нужно создать задел побольше?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Семен Антонов: Такое в уме не держим. Держим то, что выиграли в матче, где не были фаворитами. В завтрашнем матче мы на бумаге ими будем. Теперь нам нужно это подтвердить. Кроме того, Аргентина сыграет с Нигерией перед нами, и какая-то информация у нас уже будет.

Сегодня тренировка у вас была только поздно вечером. Получился практически свободный день…

Семен Антонов: Не у всех. Мы вот с Никитой Курбановым проснулись, пошли в тренажерный зал, сделали пресс, спину, чтобы пролежней не было. Пообедали, отдохнули. На самом деле у нас было два теоретических занятия, которые отнимают много времени. Мы не просто так сидим и смотрим какую-то киношку. Тренер расставляет акценты: сначала командные, потом индивидуальные. Здесь пока никуда не ходили. У нас была небольшая прогулка в Нинбо, кто-то пошел за сим-картами и модемами. Мы с Курбановым не ходили.

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