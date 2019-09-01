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01.09.2019 16:46
Рубрика: В мире

"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану

Текст: Сергей Новиков

Зародившийся в Атлантическом океане мощнейший ураган "Дориан" неумолимо приближается к юго-восточному побережью США. Как сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, "Дориан" усилился до максимальной пятой степени по шкале Саффира - Симпсона. Метеорологи установили, что максимальная скорость ветра в эпицентре урагана превышает 70 метров в секунду. Пока он находится приблизительно в 500 километрах от города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, однако стремительно приближается, двигаясь на северо-запад со скоростью 4,4 м/с. По последним оценкам, "Дориан" подойдет к побережью Флориды к вечеру понедельника.

Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки

Властям Багамских Островов пришлось эвакуировать жителей северо-западной части архипелага - Большого Багамы и Абако, где в общей сложности проживает около 73 тысяч человек. Территория курорта стала первой на пути непогоды.

В США власти штатов Флорида, Южная Каролина и Джорджия, которые, по прогнозам, могут подвергнуться удару стихии, уже ввели режим чрезвычайного положения. В американских СМИ тем временем сообщают о том, что местные жители массово закупают продукты и товары первой необходимости, которые позволят им переждать ураган дома. В супермаркетах образовались огромные очереди, а прилавки магазинов опустели. Наблюдается дефицит автомобильного топлива - жители районов, которым грозит удар стихии, начали спешно заправлять свои автомобили. Многие решили попросту покинуть прибрежные зоны и отправиться в центр страны. Ну а тем, кому топлива не хватило, оставляют свои автомобили прямо на заправках, надеясь залить горючее после его появления.

Об опасности приближающегося урагана заявил и президент США Дональд Трамп. "Он движется, и очень сложно что-либо предсказать, кроме того, что это один из самых крупных и мощных ураганов из всех, что мы видели за последние десятилетия. Берегите себя!" - обратился к согражданам американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Пока же куда более важным эффектом от "Дориана" оказалось принятое Трампом решение отменить под предлогом приближающегося урагана запланированный на минувшие выходные визит в Польшу на памятные мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Ураган "Дориан" угрожает имению Трампа

"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - объяснил Трамп свое решение, которое резко снизило эффект от организованных польским правительством памятных мероприятий.

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