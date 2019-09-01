"Китаец" за 1 млн. FAW Besturn X40 станет конкурентом Hyundai Creta?

Новичок российского рынка FAW Besturn X40 рассчитывает играть на равных с ведущими представителями сверхпопулярного сегмента субкомпактных SUV. Мы взяли на тест автомобиль в дорогой комплектации, чтобы выяснить, чем подкреплены амбиции китайского автопроизводителя.

В последние годы мы видим мощную экспансию китайских автомобилей на российский рынок. Уловив тренд, автопроизводители из Поднебесной стремятся влиться у нас в самые востребованные рыночные сегменты, и прежде всего, пополнить армию субкомпактных кроссоверов.

Chery Tiggo 4, Changan CS35, Lifan X50, Haval H2 - все эти китайские новинки выполняют несложный маркетинговый трюк. Они никакие не кроссоверы, а переднеприводные хэтчбеки повышенной проходимости, и их конкуренты - Lada Xray и Renault Sandero Stepway.

Однако для получения конкурентных преимуществ китайцы все чаще раздувают салоны своих субкомпактов до стандартов C-SUV и фаршируют их современной электроникой.

Как следствие, такие новинки бросают вызов более крупным моделям типа Hyundai Creta и Renault Kaptur в переднеприводном исполнении. Тестовый FAW Besturn X40 - один из таких героев нашего времени.

Привлечь клиента!

В актив FAW Besturn X40 можно без колебаний записать привлекательную внешность без явных стилистических заимствований. Особенно выигрышно смотрятся стильная фронтальная оптика, снабженная галогенными лампами, покатая крыша c серебристыми рейлингами и раздутые колесные арки, способные вместить колеса диаметром до 17 дюймов. К слову, на нашем рынке, колеса такого размера безальтернативны, равно как "докатка" в багажном отсеке на 375 л.

Габариты "китайца" составляют 4310х1780х1680 мм, а между осями выделили аж 2600 мм - больше, чему у большинства конкурентов, в том числе Hyundai Creta. Это действительно важное преимущество, как и широкие дверные проемы, облегчающие высадку и посадку. Тем не менее, хватает и бюджетных решений, которые не замаскируешь никаким дизайном. К примеру, двери здесь не прикрывают пороги, и стало быть, готовьтесь к тому, что в межсезонье испачкаете одежду, пробираясь в салон.

Впрочем, и у большинства соперников, относящихся к бюджетной ветви B-кроссоверов применена такая же компоновочная схема.

Посетовать можно также на не самый эффективный ближний и дальний свет, невозможность заказать для машин с "автоматом" функцию бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой (интересно, что для машин с "механикой" эти элементы предлагаются).

Зато в старших комплектациях оптика снабжена функцией задержки выключения после остановки двигателя (алгоритм Follow me home), а при разблокировке или закрывании замков срабатывает сигнал клаксона, что выглядит не очень современно и, честно говоря, может раздражать не только владельцев, но и их соседей по дому.

Простой уют

Салон не поражает воображение изысками дизайна, но выглядит тем не менее вполне прилично. Внимание обращаешь в первую очередь на солидный 8-дюймовый экран мультимедийной системы в верхней части передней панели.

Сенсорный дисплей, надо сказать, грамотно расположен, и владельцы той же Creta о таком крупном девайсе с отличной эргономикой могут только мечтать. Однако в графе навигация ставим прочерк, чтобы интегрировать в бортовую систему смартфоны на платформах Android и iOS, нужно скачать специальное приложение, что не очень удобно.

Наличие камеры заднего вида, слов нет, большой козырь. К вашим услугам крупная картинка с не самым высоким разрешением и статическими траекторными подсказками. В верхних комплектациях можете рассчитывать также на задние датчики парковки. Кресла на удивление удобные и симпатичные.

Боковой поддержкой снабжены сиденья обоих рядов, подушки достаточно длинные, передние кресла могут похвастать функцией подогрева, правда, лишь однорежимного.

Еще одна примета бюджетности - отсутствие режима стеклоподъемников в одно касание. А главная претензия по части эргономики - регулировка рулевого колеса только по углу наклона. Впрочем, отсутствие настройки по вылету компенсируется широким диапазоном смещения водительского кресла. Оно регулируется в том числе и по высоте. Как следствие, задать удобную посадку вполне реально.

Качество отделки - плавающее. Процент мягкого пластика крайне мал, но при этом имеются стилистические изыски типа подложки аналоговой "приборки", оформленной под карбон, и рифленых внутренних дверных ручек, за которые приятно браться.

Экокожа - это звучит гордо, но на кожаный материал такая обивка не похожа совершенно - скорее на дермантин. И все же сказать, что покрытие кресел выглядит однозначно несимпатично, нельзя, просто ощущается контраст с более деликатной выделкой аналогов от европейских, корейских и японских автопроизводителей.

В то же время приятно, что в списке опций значится люк в крыше с сервоприводом. Хорошо также, что предусмотрены достаточно глубокие вещевые ниши - прежде всего перчаточный ящик и центральный бокс-подлокотник, однако оба вместилища не обжиты. В первом нет подсветки и функции охлаждения, во втором - розеток и USB-слотов.

На заднем ряду Besturn X40 не хоромы, но и ютиться не придется. Имеется минимальный запас пространства перед коленями и чуть больший над головой.

Явный прокол - отсутствие дефлекторов вентиляции для задних седоков - воздуховодов нет не только в торце центрального подлокотника, но также и под передними сиденьями. А значит, задние стекла в зимнее время наверняка будут запотевать, а ноги пассажиров мерзнуть. Отсутствие российской адаптации проявляется также в отсутствии в списке опций подогрева ветрового стекла.

Багажный отсек в Besturn X40 средних размеров - на 375 литров. Однако, если нужно перевезти "длинномеры", можно сложить заднее сиденье в пропорции 60:40, и грузовая площадка увеличится до 1525 литров. Идеально ровного пола при этом не образуется, но нет и выраженной разноуровневой ступеньки. Компоновочных ноу-хау типа сеток или потайных отсеков в багажнике тоже не предусмотрено. Разве что под "фальшполом" хранится набор инструментов и "докатка".

Разумная драйверская достаточность

Архитектура шасси здесь - производное от фольксвагеновской платформы PQ32, знакомой по Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Audi A3 прошлых поколений. И это, как ни крути, вносит значительный вклад в управляемость.

Besturn X40 ведет себя предсказуемо и логично, имеется внятная обратная связь по рулю, снабженному электроусилителем, при этом подвеска не пережата и неплохо сбалансирована. Ходовая отфильтровывает мелкие и средние неровности, сотрясая кузов лишь при проезде больших ям с острыми краями.

Следствием относительно мягких настроек ходовой являются кузовные крены и кивки кузова при резком торможении, однако сказать, что Besturn X40 ведет себя слишком уж вальяжно при активном рулении, нельзя. Просто ты чувствуешь предел активной езды и выбираешь комфортную скорость. Вместе с тем, чтобы пробить подвеску при езде по проселку, нужно очень постараться, и это еще один вклад в копилку драйверских качеств "китайца".

Одним словом, над настройками руля и ходовой части работали опытные специалисты, и это чувствуется. То же можно сказать и о тормозах, снабженных дисковыми механизмами на обеих осях, системой стабилизации и ABS. В отличие от многих конкурентов Besturn X40 оттормаживается вполне уверенно и плавно, добавляя азарта в процесс управления.

Бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 108 л.с. позволит вам держать темп городского потока и совершать обгоны на скорости до 120 км/ч. При ускорении с более высоких скоростей этот FAW скисает - чувствуется, что агрегатную связку настраивали с приоритетом на эксплуатацию в городских условиях. 6-диапазонный "автомат" Aisin, которым был оснащен тестовый автомобиль, также достоин комплимента. Он обеспечивает плавные переключения и не досаждает большими задержками при смене передач.

На бездорожье же по очевидным причинам лучше не соваться. 180 мм клиренса - отнюдь не рекордный показатель даже про меркам субкомпактных кроссоверов, полный привод не доступен даже опционально, а система стабилизации не умеет имитировать блокировки переднего дифференциала. Ее можно разве что отключить, чтобы облегчить продвижение по размытым или обледенелым поверхностям.

Что остается в сухом остатке? За начальный вариант с 5-ступенчатой механической коробкой передач и безальтернативным 1,6-литровым 108-сильным бензиновым мотором придется отдать 949 000 рублей, а машина с автоматической трансмиссией обойдется в 1 049 000 рублей.

Это заметно больше, чем просят за "одноклассников" Lada и Renault. Например, цены на Xray и Xray Cross начинаются с 614 900 рублей и 759 900 рублей соответственно, а самый доступный Sandero Stepway - это машина за 709 990 рублей. Фактически китайцы вышли на уровень Hyundai Creta (от 957 000 рублей) и Renault Kaptur (от 945 000 рублей), которым могут противопоставить разве что чуть более щедрое базовое оснащение. Кондиционер, электропакет, две подушки безопасности, ABS, антипробуксовочная система и акустическая система предлагаются уже в базе. Привлекательными являются также гарантийные обязательства - пять лет или 100 000 км пробега.

Несмотря на это, очевидно, что цены на китайский B-SUV являются завышенными. Однако исправить это может локализация. По слухам, китайская марка почти договорилась о производстве Besturn X40 на заводе Haval под Тулой. Если это произойдет, можно рассчитывать на чуть более демократичные цены. Пока же конкурировать с соразмерными моделями Lada и Renault китайцам очень нелегко. Фактически борьба развернется с вышеупомянутыми Lifan X50 (от 689 900 рублей) и Chery Tiggo 4 (от 899 900 рублей).