Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов

Международная коалиция уничтожила в йеменской провинции Дамар военную базу, на территории которой находились принадлежащие хуситам беспилотники и ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны. О пострадавших ТАСС не сообщает.

Коалиция назвала свои действия превентивными мерами, чтобы не допустить случаев гибели среди мирных жителей. Напомним, ранее мятежники (движение "Ансар Аллах") неоднократно использовали дроны для атак на объекты в Саудовской Аравии, которая возглавляет коалицию.

В середине августа хуситы с помощью начиненных взрывчаткой дронов атаковали нефтяное месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Пострадал газовый завод.