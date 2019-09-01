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01.09.2019 14:06

Косачев: США авиаударом по Идлибу решили показать "кто в доме хозяин"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Авиационный удар США по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, нанесенный в нарушение всех договоренностей и без предварительного уведомления ключевых держав в противостоянии терроризму в регионе - России и Турции, для того и был нанесен, чтобы, во-первых, показать, что Вашингтон ни с кем не собирается считаться, и, во-вторых, что он сохраняет активную роль в сирийском процессе.

Я бы сказал, что это классический для США "принцип Хиросимы", когда главным объектом демонстрационной атаки является не собственно противник, который уже по сути повержен, и от удара больше пострадают мирные жители. Но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать "кто в доме хозяин" нужно непременно.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Довольно подлый метод, который к тому же ставит под угрозу сохранение очень важного режима прекращения огня в зоне конфликта, но для США это принципиально: или как мы скажем, или никак. Мол, нам не нужен мир в Сирии сам по себе, нам нужно, чтобы все говорили о победе и главенствующей роли Америки. Ну и естественно союзники США, особенно те, которые много и пафосом говорят о жертвах среди мирного населения в ходе операций России или сирийских властей, в очередной раз "не заметят" погибших от американских налетов. Почему это никого уже не удивляет? Двойной стандарт как норма политики.

Источник: страница в Facebook сенатора Константина Косачева

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