Косачев: США авиаударом по Идлибу решили показать "кто в доме хозяин"

Я бы сказал, что это классический для США "принцип Хиросимы", когда главным объектом демонстрационной атаки является не собственно противник, который уже по сути повержен, и от удара больше пострадают мирные жители. Но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать "кто в доме хозяин" нужно непременно.

Довольно подлый метод, который к тому же ставит под угрозу сохранение очень важного режима прекращения огня в зоне конфликта, но для США это принципиально: или как мы скажем, или никак. Мол, нам не нужен мир в Сирии сам по себе, нам нужно, чтобы все говорили о победе и главенствующей роли Америки. Ну и естественно союзники США, особенно те, которые много и пафосом говорят о жертвах среди мирного населения в ходе операций России или сирийских властей, в очередной раз "не заметят" погибших от американских налетов. Почему это никого уже не удивляет? Двойной стандарт как норма политики.

Источник: страница в Facebook сенатора Константина Косачева