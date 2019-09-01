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01.09.2019 11:37
Рубрика: Власть

Минобороны: США не уведомили РФ и Турцию об ударе по Идлибу

Авиаудар коалиции во главе с США по зоне деэскалации в сирийском Идлибе нарушает все договоренности. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В военном ведомстве подчеркнули, что с 6.00 31 августа сирийская армия прекратила огонь, не совершались боевые вылеты ВКС РФ и ВВС САР. Об этом были уведомлены все участники конфликта.

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Однако, в 15.00 США нанесли удар в провинции Идлиб, не сообщив об этом ни России, ни Турции, нарушив все имеющиеся договоренности. В населенных пунктах, пострадавших от налета, имеются многочисленные жертвы, подчеркнули в ЦПВС.

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