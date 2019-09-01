Лесной пожар на Аляске попал в объектив авторегистратора

Строки из "Божественной комедии", кадры из постапокалиптических боевиков и мотивчик Road to Hell Криса Ри разом приходят на ум при просмотре этого жуткого видео. Ад, форменный ад царит сейчас в лесах бразильской Амазонии, Греции и Аляски, а недавно - и у нас в Сибири.

Это видео было снято в южной части Аляски, между Анкориджем и национальным заповедником Кенай. Владелец машины с видеорегистратором проехал вблизи бушующего лесного пожара всего километр-полтора, но запомнит эту поездку надолго. Дым с чадом и столбами пламени превратили день в ночь, а тихие заповедные леса - в филиал ада на земле.

Кстати, обязанности по ликвидации лесных пожаров в США возложены на местные власти, и они, пока пламя не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры, просто ждут, пока всё не потухнет само...