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01.09.2019 08:48
Рубрика: Видео

Лесной пожар на Аляске попал в объектив авторегистратора

Текст: Вадим Давыденко

Строки из "Божественной комедии", кадры из постапокалиптических боевиков и мотивчик Road to Hell Криса Ри разом приходят на ум при просмотре этого жуткого видео. Ад, форменный ад царит сейчас в лесах бразильской Амазонии, Греции и Аляски, а недавно - и у нас в Сибири.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: носорог превратил автомобиль в груду металлолома

Это видео было снято в южной части Аляски, между Анкориджем и национальным заповедником Кенай. Владелец машины с видеорегистратором проехал вблизи бушующего лесного пожара всего километр-полтора, но запомнит эту поездку надолго. Дым с чадом и столбами пламени превратили день в ночь, а тихие заповедные леса - в филиал ада на земле.

Кстати, обязанности по ликвидации лесных пожаров в США возложены на местные власти, и они, пока пламя не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры, просто ждут, пока всё не потухнет само...

Видео: пожарные успели потушить загоревшуюся на ходу машину
#видео #авто