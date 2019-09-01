МАКС-2019 состоялся и завершился как настоящий праздник

Воскресный день, завершающий работу МАКС-2019, выдался погожим. И это стало своеобразным подарком тем, кто приехал на авиационно-космический салон. А уж летчики в полной мере реализовали возможности чистого неба - воздушный показ отдельных самолетов и пилотажных групп был на высоте. А специалисты уже подводят итоги прошедшего салона.

Контракты есть

В рамках МАКС-2019 предприятия, входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию, подписали ряд соглашений по поставкам, продвижению и послепродажному обслуживанию самолетов на российский и международный рынок.

Так, на 20 машин увеличился портфель предварительных заказов на пассажирский МС-21. Его мировая премьера стала одним из звездных моментов авиасалона: демонстрировались три опытных самолета базовой модификации МС-21-300. Корпорация "Иркут" - головной исполнитель программы МС-21 - заключила, в частности, соглашение о поставке десяти самолетов авиакомпании Bek Air (Казахстан). Еще пять лайнеров планирует приобрести "Якутия".

Портфель твердых заказов на МС-21 включает 175 самолетов. Первые поставки должны начаться со второй половины 2021 года. Самолет, по словам специалистов, будет на 20 процентов дешевле Boeing и Airbus аналогичного класса. Как рассказал "РГ" гендиректор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин, МС-21 сейчас проходит летные испытания с американским двигателем. Но со следующего года на него начнут устанавливать отечественные ПД-14. Это первый с 1992 года (после ПС-90А) полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.

Компания "Гражданские самолеты Сухого" подписала соглашение о лизинге десяти самолетов Superjet 100. В 2020-2021 годах они будут поставлены авиакомпании "Якутия". Так называемый мягкий контракт на три такие машины заключен с узбекской Qanot Sharq. Еще двумя самолетами Superjet 100 собирается пополнить свой парк авиакомпания "Азимут" - договор об их операционной аренде подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией. Срок аренды - 12 лет.

Сразу у нескольких региональных перевозчиков вызвал интерес новый турбовинтовой пассажирский Ил-114-300. Компания "Ил" подписала соглашения на 16 самолетов для местных авиалиний. Кроме того, на авиасалоне были подписаны меморандумы о намерениях по продвижению на мировом рынке Бе-200ЧС и Бе-103 с компаниями New Zealand Wildlife Limited (Новая Зеландия) и Qasida Limited (Республика Кипр). Они займутся поиском партнеров по организации производства, продажам, техническому обслуживанию и ремонту этих самолетов-амфибий.

Полетим на сверхзвуке

С инициативой создания научного центра мирового уровня "Сверхзвук", реализуемой в рамках нацпроекта "Наука", на МАКСе выступил ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. Центр будет заниматься проектами гражданской авиации.

Как рассказал "РГ" гендиректор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало, создание сверхзвуковой техники следующего поколения требует проработки целого ряда фундаментальных проблем. Прежде всего, это снижение звукового удара и шума, повышение экономичности двигательных установок, разработки новых конструкций, обладающих повышенной тепловой прочностью.

Повышение скорости полета пассажирских лайнеров в 2-2,5 раза с помощью сверхзвука - задача суперамбициозная. Она требует консолидации усилий. "Необходимо создать научно-исследовательскую инфраструктуру мирового уровня для получения совершенно новых, уникальных научных результатов, определяющих экологические и экономические аспекты технологий сверхзвуковых режимов полетов гражданской авиации", - говорит Кирилл Сыпало.

Упор в "Сверхзвуке" будет сделан на перспективные концепции аэродинамических компоновок, новые конструктивно-силовые схемы, современные материалы и т.д. Безусловно, будет использован отечественный опыт таких пассажирских самолетов первого поколения. Тот научный задел, который есть, вся развиваемая тематика научных работ, финансируемых сегодня в России, позволили подойти к созданию демонстратора сверхзвукового самолета. И как надеются ученые ЦАГИ, его летные испытания начнутся в 2023 году.

Кстати, до какого минимума может быть снижен звуковой удар? На разных этапах сверхзвукового полета уровни громкости звукового удара различные, - поясняют специалисты. Например, при взлете есть такое явление, как фокусировка звукового удара. Здесь уровень может достигать 90-100 децибелов. В крейсерском сверхзвуковом полете он не должен превышать 72 децибела. Но и это достаточно громко, особенно в ночное время. "Стоит задача снизить шум до 66-62 децибел, и самое главное - уменьшить полосу, в которой звуковой удар ощущается. Это для нас основная история", - комментирует Кирилл Сыпало.

В консорциум участников "Сверхзвука" вошли ЦИАМ им. П.И. Баранова, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МГУ, ЛИИ им. М.М. Громова", ГосНИИАС, другие организации. Ожидается, что присоединятся и зарубежные партнеры - такие научные центры, как DLR, ONERA и другие.

Сейчас над проектами гражданских воздушных судов, скорость которых превышает скорость звука, трудятся Spike Aerospace и Boom Supersonic, Lockheed Martin. Но нашим специалистам уже удалось рассчитать аэродинамику самолета так, чтобы он создавал как можно меньше шума при полете.

От Винта!

На МАКСе "Российской газете" вручили диплом "За преданность детству". Это награда, учрежденная Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества "От Винта!".

- Мы наградили те издания, которые популяризируют и продвигают молодежь. Через вас о талантливых ребятах и молодых ученых узнают все люди, живущие в России и за рубежом. Благодаря СМИ, мы даем повод гордиться профессией инженеров, - сказала руководитель фестиваля Виктория Соболева.

Фестиваль "От Винта!" проводится с 2005 года. Его организаторы ставят целью заинтересовать детей и молодежь профессиями, связанными с техникой и наукой. На МАКС-2019 было представлено свыше 150 проектов школьников, студентов и молодых специалистов из самых разных регионов России. Под девизом "Моделируй будущее" - настоящая "витрина" идей. Амбициозных, нестандартных, ярких. Как показывает опыт, самые удачные разработки в дальнейшем находят практическое применение в деятельности крупных промышленных компаний или в качестве независимых стартапов.