Медведев оштрафован за непристойный жест в адрес болельщиков

Россиянин впервые в карьере дошел до четвертого раунда US Open, благодаря победе над Лопесом в четырех партиях. Однако по ходу встречи россиянин несколько раз дал волю эмоциям.

Решением организаторов турнира 23-летний россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, был наказан на 5 тысяч долларов за то, что в первом сете поединка после проигранной подачи выхватил у болбоя полотенце и швырнул его в сторону.

Относительно недорого обошлась россиянину вторая выходка. После того, как зрители стали недовольно гудеть в адрес Медведева, он в ответ показал им средний палец, но сделал это так, что судья матча этого не заметил. За это Медведев заплатит еще 4 тысячи долларов. Это уже третий штраф Медведева на турнире. В первом круге он заплатил 7,5 тысячи за ругательства, во втором - 2,5 тысячи за сломанную ракетку.