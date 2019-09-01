Новости

Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open 07:30
Медведев оштрафован за непристойный жест в адрес болельщиков 07:15
Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку 06:14
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса 05:52
Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют 05:27
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера 05:23
Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов 04:49
Самолет разбился во время воздушного шоу в Канаде 04:02
Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет 03:25
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии 02:50
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе 02:15
Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге 01:38
В Петербурге открыли сенсорный сад для незрячих детей 01:22
На трассе в Ленинградской области погиб квадроциклист 01:19
Неизвестные расстреляли посетителей магазина в штате Техас 01:18
Зеленский рассказал, кто мешал ему общаться с Путиным 00:18
"Наполи" отыгрался с 0:3 в матче с "Ювентусом", но уступил из-за автогола 31.08.2019
Двое погибли в результате падения автожира в подмосковное водохранилище 31.08.2019
Стали известны подробности нападения в Лионе 31.08.2019
Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука 31.08.2019
Под Москвой нашли упавший в водохранилище вертолет 31.08.2019
Число пострадавших в Лионе возросло до девяти человек 31.08.2019
"Ахмат" спас игру с "Тамбовом" в восьмом туре РПЛ 31.08.2019
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе "Формулы" в Бельгии 31.08.2019
"Зенит" объявил о переходе Осорио на правах аренды 31.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
01.09.2019 07:15
Рубрика: Спорт

Медведев оштрафован за непристойный жест в адрес болельщиков

Текст: Максим Домчев
Организаторы открытого чемпионата США по теннису приняли решение оштрафовать российского теннисиста Даниила Медведева за поведение в матче третьего круга турнира против испанца Фелисиано Лопеса.
Фото: AP Photo/Adam Hunger Фото: AP Photo/Adam Hunger
Фото: AP Photo/Adam Hunger

Россиянин впервые в карьере дошел до четвертого раунда US Open, благодаря победе над Лопесом в четырех партиях. Однако по ходу встречи россиянин несколько раз дал волю эмоциям.

Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports
Российская теннисистка Касаткина завершила выступление на US Open

Решением организаторов турнира 23-летний россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, был наказан на 5 тысяч долларов за то, что в первом сете поединка после проигранной подачи выхватил у болбоя полотенце и швырнул его в сторону.

Относительно недорого обошлась россиянину вторая выходка. После того, как зрители стали недовольно гудеть в адрес Медведева, он в ответ показал им средний палец, но сделал это так, что судья матча этого не заметил. За это Медведев заплатит еще 4 тысячи долларов. Это уже третий штраф Медведева на турнире. В первом круге он заплатил 7,5 тысячи за ругательства, во втором - 2,5 тысячи за сломанную ракетку.

Теннисисту Кирьосу грозит дисквалификация за слова о коррупции в ATP
Спорт Теннис US Open 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зеленский рассказал, кто мешал ему общаться с Путиным
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну