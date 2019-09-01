Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне", - сообщила Меркель, намекая на то, что может вернуться к научной деятельности.

Ранее "Российская газета" писала, что Меркель завершит активную политическую деятельность в 2021 году. Во время встречи с читателями газеты Ostsee-Zeitung, канцлер ФРГ заявила, что не претендует на посты в Германии и в Евросоюзе.

Напомним, Меркель находится у власти уже четырнадцатый год и относится к числу наиболее могущественных и влиятельных политиков мира.