На "Спасской башне" назвали коллективы-победители

Жюри на фестивале "Спасская башня" традиционно отсутствует, любимцев выбирают зрители и телезрители путем голосования. Голосование началось 23 августа в 20:00 и продолжалось до окончания выступления последнего участника 1 сентября в 22:15. Организаторы фестиваля оговорили право продлить время на 15 минут: в случае, если представление выбьется из графика. Но хронометраж выдерживался точно, и результаты объявили в срок.

Победителем в номинации "лучший отечественный коллектив" стал Центральный военный оркестр Минобороны РФ. Среди зарубежных симпатии зрителей были на стороне Оркестра Народно-освободительной армии Китая.

Битва велась жестокая, фавориты постоянно менялись. От лидеров совсем ненамного отстали такие колоритные коллективы, как Военный симфонический оркестр Египта и российский Оркестр суворовцев и ансамбль барабанщиц.

Руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов вручил приз начальнику Центрального военного оркестра - заслуженному артисту РФ полковнику Сергею Дурыгину. А генерал-майор Тимофей Маякин - дирижеру китайского оркестра артисту 2-й Государственной степени старшему полковнику Лю Синьбо.

Что за призы вручили победителям?

Это звезды в стилистике звезд на башнях Кремля. Весит такая награда около 1 кг, материалы: золото, латунь, рубины, сапфиры, мрамор.

- Звезда выполнена в лучших ювелирных традициях, - рассказывает глава компании-создателя Ярослав Аргентов. - Когда разрабатывался эскиз, она была плоской. Подумали, расширили, придали объем. В центр звезды поместили ковчег. Рубиновое стекло идентично рубинам на настоящих звездах на кремлевских башнях. Очень сложная технология производства: 220 паек вручную. Латунь покрывали двумя слоями золота: сначала 750 пробы и еще чистым золотом поверх.

Ювелиры рассказывают, что изначально хотели заключить в звезду сердце, но в ходе жарких дискуссий решили остановиться на ковчеге. Идея принадлежит заслуженному художнику России Татьяне Жарковой. Огранкой занимался Дмитрий Сумороков, мастер Русской гильдии огранщиков, работающий по уникальной, разработанной им методике.

Всего таких призов четыре. Создавали их полгода. "Но при этом нельзя сказать, что на каждую мы затратили по 1,5 месяца, - продолжает Аргентов. - Их делали одновременно. Очень сложная архитектура, термическая обработка".

Журналисты долго пытали ювелиров о цене изделий. Ответа не получили. Призы бесценны…

Эти звезды нельзя ни продать, ни купить. Кроме двух, которые увезут победители, оставшиеся две звезды будут храниться в музее дирекции фестиваля и в Кремле.

На вопрос-предложение корреспондента "РГ" - а почему бы не изготовить сувенирные копии для всех желающих? - организаторы обещали подумать над идеей. Но даже при положительном вердикте, сувенирные призы изготовят только к следующему, 13-му по счету, фестивалю. Но приз каждого фестиваля оригинальный, и никогда не повторяется.

Поэтому таких звезд больше не будет. Они - неповторимые.