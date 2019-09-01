От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей

Маленькие автомобильчики в России имеют ограниченный, но устойчивый спрос. Одних привлекает цена: как правило ситикары - это самые недорогие авто в модельной линейке. Других - удобство: компактные автомобильчики легко маневрируют в тесных потоках и занимают минимум места на парковке. Ну а для третьих подобные авто - это своеобразные милые игрушки и даже часть стиля урбанистической жизни. Смотрим, какой выбор предлагает сегодня российский вторичный рынок и какие из ситикаров доставляют меньше всего хлопот.

Daewoo Matiz\Chevrolet Spark

Фото: Андрей Филатов / ТАСС

Годы выпуска: 1999-2014

Двигатели: бензиновые, объемом 0.8 и 1.0

Пробег: 15 000 - 270 000 км

Стоимость: 50 000 - 260 000 рублей

Самый известный и самый народный ситикар России. Стал очень популярен, поскольку долгое время являлся самой дешевой иномаркой отечественного авторынка. На вторичном рынке сегодня можно без труда найти достойный внимания экземпляр тысяч за сто рублей.

Машина изначально разрабатывалась для Европы (дизайном занимался лучший на тот момент художник Джуджаро) и должна была стать преемником Fiat 600, однако проект в итоге продали корейцам. Так появился Matiz.

Автомобиль отличался миловидной внешностью, достаточно вместительным для своих размеров салоном и нормальными ездовыми характеристиками. Можно было выбрать и двигатель - мощностью либо 52, либо 64 лошадиные силы. С 2005 по 2008 год выпускалась версия с автоматом.

За долгое время эксплуатации Matiz показал себя достаточно выносливой машиной. Однако из-за общей экономии на конструкции, в "Матизе" применяются не самые дорогие комплектующие. Так что большая часть проблем связана с быстрым износом деталей. Очень быстро стареют и дубеют всевозможные сальники, втулки и прокладки, а ресурс ремня ГРМ не превышает 50 000 км. Слабовата вся бортовая электрика, которая может не перенести пиковых нагрузок и холодов. Следить нужно и за топливной системой. С максимальной частотой лучше менять все эксплуатационные жидкости.

Еще одна типичная проблема Matiz, связанная с той же экономией, - слабая коррозионная защита. При отсутствии дополнительной обработки кузов ситикара может легко сгнить.

После перехода компании Daewoo под крыло Chevrolet, Matiz разделился на две независимые модели. В Узбекистане продолжили собирать классический вариант, а под брендом Chevrolet начали продавать рестайлинговую и доработанную версию машины под именем Spark.

Kia Picanto I

Фото: Пресс-служба Kia.

Годы выпуска: 2004-2010

Двигатели: бензиновые, объемом 1.0 и 1.1

Пробег: 50 000 - 300 000 км

Стоимость: 150 000 - 360 000 рублей

Еще один очень популярный в России ситикар, и чуть не единственный, который пережил все отечественные кризисы на авторынке - машину до сих пор можно купить новой в автосалоне, причем в нескольких модификациях, включая псевдовнедорожную.

Разгадка популярности кроется в том, что Picanto изначально делали как полноценный автомобиль, только компактного размера. У него добротный интерьер, достойный уровень комфорта, полный список опций, сразу было несколько модификаций моторов и коробок передач. Цена при этом была чуть ниже уровня популярных бюджетников. Поэтому тем, кому не нужен был большой багажник, с удовольствием катались на Picanto.

Что касается надежности, то Kia оказался на голову выше "Матиза". Во-первых, он достойно сопротивляется коррозии, так что ржавый кузов - признак плохого ремонта после ДТП. Во-вторых, на "Пиканто" используются куда более качественные комплектующие, что заметно повышает интервалы ремонта.

В силу компактности узлов, у "Пиканто", как и у "Матиза", слабая электрическая система (маленький аккумулятор и генератор, которые не выдерживают больших нагрузок), а также скромный по возможностям радиатор, который нужно строго поддерживать в исправном состоянии, иначе он не справится с задачей и перегреет мотор.

Кроме того, на автомобилях до 2009 года выпуска были проблемы с механизмом ГРМ: неудачная шпонка звездочки привода сбивала фазы газораспределения, из-за чего двигатель работал некорректно. Беда в том, что устранение проблемы требовало замены коленвала, который тянул за собой замену чуть ни всего механизма ГРМ.

Обе коробки передач Kia Picanto можно признать надежными. Автомат Jatco критичен только к качеству и частоте смены масла, предпочитая потреблять оригинал. Остальные механизмы машины имеют среднестатистический ресурс.

Peugeot 107\Citroen C1

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Годы выпуска: 2006-2014

Двигатели: бензиновый, объемом 1.0

Пробег: 40 000 - 200 000 км

Стоимость: 170 000 - 450 000 рублей

Французские близнецы-ситикары, благодаря своей мультяшной внешности, ярким цветам и европейскому происхождению в России приглянулись большому числу девушек. Критичным стал 2014 год, когда из-за обвала курса рубля импортные машинки стали стоить неприлично дорого, и продажи были свернуты.

Автомобиль отличался очень достойными ездовыми характеристиками, европейским качеством исполнения и, благодаря рассчитанной компоновке, очень просторным по меркам класса салоном. Правда сам интерьер отличался аскетичностью и скромными комплектациями. Например, на дверях пластиковая обшивка присутствовала лишь частично, а крышку бардачка нужно было покупать за доплату.

В Россию "французы" поставлялись с единственным бензиновым мотором 1.0 и двумя коробками передач.

Как многие знают, Peugeot 107\Citroen C1 были разработаны совместно с Toyota и имеют третьего близнеца Aygo. Вся техническая часть досталась от японцев, в том числе, неубиваемый цепной двигатель серии 1KR. При регламентном обслуживании к агрегатной паре с механической коробкой передач у сервисменов до сих пор нет нареканий. Очень выносливы и остальные узлы машины - подвеска, рулевое управление, сцепление ходят свыше 100 тыс. км.

Но без ложки дегтя, конечно, ничего не обходится. Головная боль Peugeot 107\Citroen C1 - роботизированная коробка передач 2-Tronic, которая в силу своих конструктивных особенностей далека от возможностей автомата. Каждое ТО его нужно проверять и настраивать, а сцепление даже при самой правильной эксплуатации не выдерживает больше 40-50 тыс. км.

Smart ForTwo I

Фото: Пресс-служба Smart.

Годы выпуска: 1998-2007

Двигатели: бензиновые и дизельные, объемом 0.6, 0.7 и 0.8

Пробег: 70 000 - 260 000 км

Стоимость: 180 000 - 360 000 рублей

Smart - это скорее не автомобиль, а стиль жизни. Культовый ситикар давно породил армию фанатов, которые не признают никаких других автомобилей. Необычная машинка - кладезь таких-же необычных конструктивных решений. В основе "Смарта" лежит рама, на которой покоится пластиковый кузов. Все микродвигатели машины, расположенные сзади (фактически, в багажнике), имеют турбонаддув. Момент передается через роботизированную трансмиссию только на задние колеса. Из-за особенностей компоновки задняя подвеска имеет конструкцию типа "ДеДион".

Существует большое количество модификаций, включая даже спорт-версии от Brabus. Родилась машина благодаря желанию основателя швейцарской часовой компании Swatch, которого поддержал автогигант Mercedes-Benz. На текущий момент вышло уже третье поколение "Смартов", которое с большой вероятностью станет последним. В будущем под этой маркой планируется выпуск только электромобилей.

Надежность "Смартов" первого поколения часто держится на преданности фанатов. В целом высоконагруженные микромоторы с объемом как у маленькой бутылки "Кока-Колы" при ритме мегаполиса выдерживают где-то 100-150 тыс.км, после чего изнашивается поршневая группа. Турбина, кстати, у "Смартов" надежная и порой выдерживает гораздо дольше самого мотора.

Недолго живет цепной механизм ГРМ, который лучше целиком менять каждые 50-60 тыс. км. Из-за сверхкомпактных размеров в суровые зимы двигатель промерзает насквозь, так что для него нужно очень хорошее масло вязкостью 0W40 с частой заменой. Само собой, из-за необычной компоновки мотора у "Смартов" сложный доступ к замене узлов, что увеличивает стоимость обслуживания.

Коробка передач имеет типичные для простого робота проблемы со сцеплением и сбоями управляющей электроники. Из-за требований безопасности и устойчивости "Смарты" имеют зажатую подвеску, которая на наших дорогах достаточно часто требует обслуживания.

Куда надежнее оказался "Смартовский" дизель, без особых проблем выхаживающий свыше 200 тыс. км. Но в России он встречается очень редко.

Suzuki Splash

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Годы выпуска: 2008-2014

Двигатели: бензиновые, объемом 1.0 и 1.2

Пробег: 40 000 - 250 000 км

Стоимость: 250 000 - 400 000 рублей

Несмотря на то, что в самой Японии существует целый класс сверхкомпактных автомобильчиков "кей-каров", до России из японского автопрома добираются единицы. Один из последних и относительно популярных представителей - Suzuki Splash, который благодаря нестандартным размерам и необычному кузову можно с натяжкой отнести к классу компактвэнов, по японским меркам уж точно.

Автомобиль отличается интересным дизайном, просторным салоном с высокой крышей и полноценной качественной (на фоне остальных "малышей") отделкой интерьера, правда со слабой шумоизоляцией. На выбор предлагалось две версии: с бензиновым мотором 1.0 и механической коробкой передач, а также с 1.2-литровым агрегатом и автоматом. Из-за относительной молодости совсем уже задешево машину не купить, так что для хорошего выбора отложить придется около 300 000 рублей.

В целом Suzuki оправдывает репутацию японской надежности - при должном уходе у владельцев и сервисменов к машине минимальное количество нареканий. Многие из них, опять же, касаются слабого аккумулятора, а также проблем с системой зажигания и свечами. Модификации двигателя 1.0 с двойным инжектором могут доставить сложностей с системой питания.

Четырехступенчатый автомат также особых проблем не доставляет, требуя только своевременного обслуживания. Жесткая подвеска, рассчитанная на европейские дороги, может потребовать ремонта раньше времени.

Вывод

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Если денег на машину минимум, а найти нужно что-то более-менее живое, что прослужит еще хотя бы год-два, то Matiz - ваш выбор. Если при этом еще обязательно требуется автомат, то придется добавлять и смотреть первое поколение Kia Picanto желательно последних лет выпуска. Нужен неубиваемый автомобиль, который можно передавать по наследству от матери к дочери?

Ваш путь лежит к "французам" Peugeot 107\Citroen C1, но только с механической КПП. Если же автомат снова обязателен, то нужно смотреть Suzuki Splash, правда придется хорошенько добавить денег. Ну а если вам не хватает общения и внимания, то берите "Смарт" и вступайте в секту "смартоводов", там в любом случае вам помогут решить любые технические неурядицы.