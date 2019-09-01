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01.09.2019 02:15
Рубрика: В мире

Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в США

Напомним, злоумышленники открыли стрельбу в одном из магазинов, после чего скрылись. Полиция сообщила о двух неизвестных, разъезжающих по городу на угнанных автомобилях и стреляющих по прохожим.

Спустя несколько минут появилась информация, что один из злоумышленников ликвидирован. "Подтверждено, что активный стрелок был застрелен в Одессе", - отмечается в Facebook. Правоохранительные органы проводят расследование.

"Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем генпрокурором Барром. ФБР и полиция полностью задействованы", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В мире США Массовые убийства в США
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