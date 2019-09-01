Поветкин хочет встретиться с Тайсоном Фьюри

Поветкин победил Хьюи Фьюри единогласным решением судей, показав, что в свои 39 лет отлично готов физически. После боя россиянин заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с двоюродным братом Хьюи - Тайсоном Фьюри, экс чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

"Я бы хотел провести бой с Тайсоном Фьюри. Он говорит о том, что я якобы не хочу этого поединка. А я всегда готов. Теперь есть возможность встретиться с ним в следующем бою, надеюсь, что все сложится", - приводит слова Поветкина ТАСС.

У Тайсона Фьюри почти идеальный послужной список - 28 побед (20 нокаутом) в 29 боях. Поветкин уступил в двух боях, одержав 35 побед (24 нокаутом).

Поветкин также признался, что хотел бы следующий бой провести в России, но в тоже время готов и четвертый поединок подряд провести на территории Великобритании.

"Конечно, хочется провести бой в России, если получится, - сказал Поветкин. - Но можно боксировать и тут".