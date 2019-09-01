Финомбудсмен вынес решение о рекордной выплате по ОСАГО

Финансовый уполномоченный принял решение о взыскании со страховой компании в пользу потребителя 900 тысяч рублей. Это рекордная сумма возмещения за все время работы омбудсмена на рынке моторного страхования, рассказали "Российской газете" в пресс-службе уполномоченного.

В июле к омбудсмену обратился супруг погибшей в ДТП женщины. Он также сильно пострадал в той аварии. Житель Воронежской области потребовал от страховщика ОСАГО 900 тысяч рублей в качестве компенсации за вред жизни и здоровью и еще 450 тысяч рублей штрафа за то, что страховая компания добровольно не исполнила его требования.

Ранее компания отказала в выплате страхового возмещения по факту причинения вреда здоровью заявителя и смерти его супруги. Свое решение страховщик аргументировал тем, что выплата не может превышать размер страхового возмещения, более того, выплату в рамках ОСАГО заявитель уже получил от другого страховщика, поэтому невозможно признать случай страховым и произвести повторную выплату возмещения.

При рассмотрении дела уполномоченным страховщик сообщил, что выплата возмещения приведет к возникновению у потребителя неосновательного обогащения и нарушит принцип справедливости.

Уполномоченный со страховщиком не согласился и взыскал с него в пользу заявителя 425 тысяч рублей за причинение вреда здоровью и обязал компанию выплатить 475 тысяч рублей за гибель супруги заявителя.

Требование о взыскании штрафа было оставлено без рассмотрения.

В мотивировочной части решения уполномоченный отметил, что по Гражданскому кодексу владельцы автомобилей солидарно несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Страховщик апеллировал к поправкам в закон об ОСАГО от 1 мая 2019 года. Они предусматривают, что если ответственными за вред жизни и здоровью пострадавшего в ДТП признаны несколько его участников, то общий размер выплаты не может превышать максимальный размер компенсации в рамках закона об ОСАГО - 500 тысяч рублей. Однако из документов, которые предоставили участники спора, выяснилось, что договор "автогражданки" был заключен до вступления в силу этих поправок, поэтому нововведения на него не распространяются.

Институт финомбудсмена работает три месяца. Пока уполномоченный рассматривает споры только в сфере моторного страхования. Граждане, имеющие претензии к страховой компании по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО на повышенные суммы, должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора. Если у автовладельца возникли разногласия со страховой компанией, то сначала нужно обратиться к ней. Страховщик должен в течение 15 рабочих дней направить ответ на претензию, если она была направлена в электронном виде, и не позднее 30 дней во всех прочих случаях. Если ответ страховой компании гражданина не удовлетворил, он обращается к омбудсмену. Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Споры по "автогражданке" рассматриваются независимо от суммы требований.

Больше всего обращений к уполномоченному вызваны тем, что автовладельцы не согласны с размером компенсации или отказом страховой компании в выплате. Средний размер требований составляет чуть больше 200 тысяч рублей (данные за июль 2019 года).

На рассмотрение обращения омбудсмену дается 15 рабочих дней, при необходимости в независимой экспертизе этот срок может быть продлен еще на 10 дней. Экспертизу служба омбудсмена проводит за свой счет, в целом рассмотрение споров для граждан бесплатно.