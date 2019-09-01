Почему так часто падают вертолеты

Эксперты в области безопасности полетов не первый год бьют во все колокола: Россия остается одной из немногих стран мира, где вопреки стандартам ИКАО не решен вопрос маркировки высоковольтных проводов ЛЭП. Линии электропередач не маркированы шарами, позволяющими видеть их в светлое время суток, не маркированы светящимися элементами, позволяющими видеть их в темное время суток; не нанесены на аэронавигационные карты.

Напомним: именно из-за того, что вертолет Ми-8 зацепился за опору ЛЭП, в Красноярском крае 28 апреля 2002 года погиб глава региона Александр Лебедь и еще семь человек. Выживших летчиков обвинили тогда в нарушении правил безопасности полетов. Через пять лет, 28 июля 2007 года в Удмуртии зацепился лопастями за провода Robinson R-44. Машина упала в водохранилище. Погибли пять человек, включая руководителя фракции "Единой России" в госсовете Удмуртии Данила Белоголовкина и члена госсовета Алексея Титова.

А сколько было других смертей в проводах! По информации Росавиации, только с 1991 года по май 2013 года в Российской Федерации из-за столкновения с ЛЭП произошло 66 авиационных событий: 36 авиационных происшествий, из них 16 катастроф, приведшие к гибели 52 человек, а также 30 инцидентов, из которых 13 - серьезные. Почему история ничему не учит?..

Еще в 2015 году Международное консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов" направило письмо председателю Правительства РФ о необходимости ликвидации одной из главных причин столкновений воздушных судов с ЛЭП - отсутствия дневной и ночной маркировки высоковольтных проводов. Что противоречит стандартам ИКАО. Копия письма была направлена генеральному прокурору в порядке надзора за обеспечением безопасности полетов.

- Результат? Минэнерго выпустило три стандарта по маркировке ЛЭП, а комитет по транспорту Госдумы - соответствующий законопроект. Однако на этом вся работа закончилась. К сожалению, законопроект застрял. Федеральные авиационные правила остались без изменения, на аэронавигационных картах даже в районе международных аэродромов ЛЭП не обозначены. Это крайне опасно, учитывая недавний случай снижения в районе аэродрома Домодедово до высоты 100 метров самого крупного в мире пассажирского самолета Airbus А-380, - говорит президент МКАА "Безопаcность Полетов", член Всемирного фонда безопасности полетов Валерий Шелковников.