Почему так часто падают вертолеты

Новости

Путин поздравил Мирзиёева с национальным праздником 10:26
Новые станции метро в Петербурге откроют 5 сентября 10:22
Полиция сообщила подробности стрельбы в Техасе 10:02
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны 09:16
В России стартовал эксперимент по маркировке кресел-колясок 09:00
Лесной пожар на Аляске попал в объектив авторегистратора 08:48
В МИД Польши заявили о неприятии Россией "исторической правды" 08:31
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь 08:09
Поветкин хочет встретиться с Тайсоном Фьюри 08:01
Ученые назвали самые полезные нагрузки для сердца и интимной жизни 07:59
Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open 07:30
Медведев оштрафован за непристойный жест в адрес болельщиков 07:15
Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку 06:14
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса 05:52
Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют 05:27
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера 05:23
Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов 04:49
Самолет разбился во время воздушного шоу в Канаде 04:02
Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет 03:25
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии 02:50
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе 02:15
Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге 01:38
В Петербурге открыли сенсорный сад для незрячих детей 01:22
На трассе в Ленинградской области погиб квадроциклист 01:19
Неизвестные расстреляли посетителей магазина в штате Техас 01:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Почему так часто падают вертолеты

Текст: Наталия Ячменникова
Почему в России вертолеты и даже небольшие самолеты так часто сталкиваются с линиями электропередач? Только за последние месяцы - уже несколько трагедий. Так, в Чечне в момент набора высоты Ан-2 задел ЛЭП, в районе Серпухова легкомоторный самолет столкнулся с проводами сразу после вылета, а в Вологодской области, зацепившись за них, вертолет упал в реку Суда… И вот ЧП Долгопрудном. По предварительным данным, частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередач и упал в Клязьминское водохранилище.

Эксперты в области безопасности полетов не первый год бьют во все колокола: Россия остается одной из немногих стран мира, где вопреки стандартам ИКАО не решен вопрос маркировки высоковольтных проводов ЛЭП. Линии электропередач не маркированы шарами, позволяющими видеть их в светлое время суток, не маркированы светящимися элементами, позволяющими видеть их в темное время суток; не нанесены на аэронавигационные карты.

Фото: ТАСС
Пеликаны, утки, лебеди. Случаи столкновений самолетов с птицами

Напомним: именно из-за того, что вертолет Ми-8 зацепился за опору ЛЭП, в Красноярском крае 28 апреля 2002 года погиб глава региона Александр Лебедь и еще семь человек. Выживших летчиков обвинили тогда в нарушении правил безопасности полетов. Через пять лет, 28 июля 2007 года в Удмуртии зацепился лопастями за провода Robinson R-44. Машина упала в водохранилище. Погибли пять человек, включая руководителя фракции "Единой России" в госсовете Удмуртии Данила Белоголовкина и члена госсовета Алексея Титова.

А сколько было других смертей в проводах! По информации Росавиации, только с 1991 года по май 2013 года в Российской Федерации из-за столкновения с ЛЭП произошло 66 авиационных событий: 36 авиационных происшествий, из них 16 катастроф, приведшие к гибели 52 человек, а также 30 инцидентов, из которых 13 - серьезные. Почему история ничему не учит?..

Еще в 2015 году Международное консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов" направило письмо председателю Правительства РФ о необходимости ликвидации одной из главных причин столкновений воздушных судов с ЛЭП - отсутствия дневной и ночной маркировки высоковольтных проводов. Что противоречит стандартам ИКАО. Копия письма была направлена генеральному прокурору в порядке надзора за обеспечением безопасности полетов.

- Результат? Минэнерго выпустило три стандарта по маркировке ЛЭП, а комитет по транспорту Госдумы - соответствующий законопроект. Однако на этом вся работа закончилась. К сожалению, законопроект застрял. Федеральные авиационные правила остались без изменения, на аэронавигационных картах даже в районе международных аэродромов ЛЭП не обозначены. Это крайне опасно, учитывая недавний случай снижения в районе аэродрома Домодедово до высоты 100 метров самого крупного в мире пассажирского самолета Airbus А-380, - говорит президент МКАА "Безопаcность Полетов", член Всемирного фонда безопасности полетов Валерий Шелковников.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД Польши заявили о неприятии Россией "исторической правды"
Зеленский рассказал, кто мешал ему общаться с Путиным
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера