Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет

Спасатели вытащили из воды частный вертолет (автожир), упавший в Клязьминское водохранилище. "Извлекли аппарат", - говорится в сообщении управления МЧС по Московской области.

Напомним, в минувшую субботу двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в водохранилище в 50 метрах от берега. Погибли два человека - 52-летний владелец летательного аппарата и его 31-летний сын. Их тела извлекли из воды прибывшие на место ЧП водолазы.

Автожир взлетел с поля в селе Федоскино и выполнял прогулочный полет. По факту происшествия транспортная прокуратура возбудила уголовное дело.