Двое погибли в результате падения автожира в подмосковное водохранилище

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Два человека стали жертвами падения автожира в Клязьминское водохранилище. Ранее сообщалось, что в воду упал частный двухместный вертолет.

"В настоящее время тела двух погибших подняты на берег", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Там отметили, что на месте ЧП работает девять катеров.

Между тем, как стало известно ТАСС, на борту летательного средства находились его 52-летний владелец с 31-летним сыном.

"Автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет", - передает агентство слова источника в экстренных службах.

Источник в правоохранительных органах добавил, что автожир хранился "на территории частного дома владельца автожира в СНТ "Федоскино".

Ранее стало известно, что воздушное судно задело электрические провода и рухнуло в воду в 50 метрах от берега.

По факту происшествия транспортная прокуратура возбудила уголовное дело.