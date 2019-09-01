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01.09.2019 19:15
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

“Священная наша держава”. В Петербурге 48 тысяч человек спели гимн России

Текст: Евгения Цинклер
Такого еще не было. Гимн России исполнил хор из сорока тысяч человек в сопровождении оркестра из 8100 музыкантов.

Рекордное исполнение гимна состоялось на петербургском стадионе "Газпром Арена": гигантский хор - на трибунах, оркестр - на поле. Подготовку к небывалому событию и дирижирование взял на себя Павел Овсянников, музыкальный редактор современного исполнения гимна России.

Фото: РГАСПИ
Как выбирали музыку и стихи к гимну России

"Россия - священная наша держава"… - несся тысячеголосый хор над стадионом. В это время трибуны окрасились в цвета российского флага - поющие подняли синие, белые и красные полотнища.

Для участия в "Дне гимна" прибыли россияне из 85 регионов страны. Самым младшим - всего шесть лет. Это было единственное ограничение для желающих присоединится к хору. Тем же, кто хотел внести свою лепту в оркестр, надо было еще подтвердить свое музыкальное образование. Вместе со всеми гимн спели известные отечественные актеры, телеведущие и общественные деятели.

Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории.

Впрочем, на самом деле поющих гимн в первый день осени было намного больше, чем сорок тысяч. Вместе с теми, кто в первый день осени собрался на петербургском стадионе, пели люди из разных уголков страны и мира. Специальное приложение для смартфонов дало возможность всем желающим присоединиться к акции в режиме онлайн.

Справка "РГ"

В этом году мелодии гимна Российской Федерации исполняется 75 лет. Впервые она прозвучала как гимн Советского Союза в 1944 году: музыка Александра Александрова, слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, а музыка остается прежней.

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