В Петербург доставили тело погибшей в Турции девочки

В Санкт-Петербург доставили тело двенадцатилетней девочки, погибшей в результате несчастного случая на турецком курорте. Самолет регулярным рейсом Анталья - Санкт-Петербург приземлился сегодня в Пулково.

В Генеральном консульстве России в Анталье сообщили, что транспортировку тела, билеты для родителей и их проживание в Турции оплатила страховая компания. В консульстве также отметили, что оказывали всяческое содействие в оформлении необходимых документов и заверили, что продолжат следить за ходом расследования трагического случая.

"Собираем вещи, - накануне вылета написал на свой странице в соцсетях папа погибшей девочки Андрис Лейкуцис. - Утром не хотел просыпаться… Когда спишь, есть надежда на то, что Лисенок приснится".

Напомним, что беда произошла 18 августа в отеле турецкого Бодрума. Руку двенадцатилетней петербурженки засосало в трубу бассейна. К тому времени, как девочку удалось освободить, она провела под водой около пяти минут. Пострадавшая впала в кому, в Турцию для оказания помощи выехали петербургские врачи. Их совместные с турецкими коллегами усилия оказались напрасными: организм не выдержал, сердце девочки остановилось 28 августа.