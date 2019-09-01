В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе

Представители Книги рекордов Гиннесса после тщательного подсчета официально подтвердили, что в ходе акции "День гимна" был поставлен мировой рекорд в категории самый большой оркестр" - 8097 музыкантов.

Беспрецедентно большой оркестр собрался сегодня на петербургском стадионе "Газпром Арена" для массового исполнения гимна России. Оркестр под управлением Павла Овсянникова аккомпанировал хору из 40 тысяч человек.

Как сообщили организаторы акции "День гимна", в составе оркестра было 19 видов музыкальных инструментов - клавишные, духовые, ударные, струнные. Музыканты расположились на поле стадиона, поделенном на 193 сектора. Хор занял трибуны.

Достижение зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннесса Люсия Синигальези.

Петербургский рекорд превзошел предыдущий рекорд в категории "самый большой оркестр". Он был поставлен в 2016 году во Франкфурте - тогда одновременно играли 8076 музыкантов.

Справка "РГ"

В акции "День гимна", прошедшей 1 сентября на петербургском стадионе "Газпром Арена", приняли участие 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов России, а также все желающие, подавшие заявку для участия в проекте. Кроме того, к массовому исполнению гимна могли присоединиться люди ио всех точек мира с помощью трансляции в мобильном приложении.