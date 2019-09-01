В Петербурге приступили к швартовым испытаниям пластикового корабля

В Санкт-Петербурге начали швартовые испытания корабля противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов". Его планируют передать Военно-морскому флоту России в декабре 2019 года.

На "Владимире Емельянове" уже установили основные механизмы, выполнили работы по монтажу систем жизнеобеспечения и управления, сообщает пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. На испытаниях сдаточная команда запустит и проверит работу основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. После швартовых испытаний сдаточная команда и экипаж тральщика проведут заводские, а потом и государственные испытания.

Кстати, при строительстве тральщика применили технологии, которые не имеют аналогов в мире. У кораблей этого проекта самый большой корпус из монолитного стеклопластика, который сформирован методом вакуумной инфузии. Он легче и намного прочнее металлического . Такому кораблю не страшна и коррозия.

Минный тральщик "Владимир Емельянов" - третий корабль проекта 12700. В 2016 году Минобороны РФ передали головной корабль проекта - тральщик "Александр Обухов", а в январе нынешнего года - первый серийный корабль "Иван Антонов". Корабли предназначены для борьбы с современными видами мин как в акваториях, так и на грунте. Водоизмещение - 890 тонн. Длина корабля - 62 метра, ширина - десять. Полная скорость - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.