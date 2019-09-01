У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

Речь идет об участках, которые самовольно используются более 15 лет. Оформить часть их в собственность можно будет при проведении комплексных кадастровых работ.

Как уточнили в Федеральной кадастровой палате Росреестра, зачастую дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским "ничейным участком". По словам директора Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определенных условий.

Обязательно нужно использовать "прихваченные" сотки более 15 лет, не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти.

Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного (законно приобретенного) участка.