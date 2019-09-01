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01.09.2019 07:46
Рубрика: Экономика

У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

Текст: Ольга Игнатова
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет об участках, которые самовольно используются более 15 лет. Оформить часть их в собственность можно будет при проведении комплексных кадастровых работ.

Фото: iStock
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Как уточнили в Федеральной кадастровой палате Росреестра, зачастую дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским "ничейным участком". По словам директора Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определенных условий.

Обязательно нужно использовать "прихваченные" сотки более 15 лет, не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти.

Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного (законно приобретенного) участка.

Экономика Недвижимость Земля Правительство Минэкономразвития Росреестр Все о кадастре
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