Видео: британец провез на крыше автомобиля другой автомобиль

Желание сэкономить лишнюю сотню фунтов стерлингов знакомо не только жителям бедных стран третьего мира, но и зажиточным британцам. Зачем нанимать эвакуатор для перевозки старой легковушки, когда можно погрузить ее на другую легковушку (такую же старую, кстати) и спокойно перевезти куда нужно?

Так и сделал Глиндур Ричардс из Аберистуита (Центральный Уэльс): погрузил на крышу своего Volkswagen Passat кузов Skoda Oktavia своего приятеля и неспешно - на суде он утверждал, что не превышал скорость 8 км/ч - отвез ее на пункт приема металлолома. По его словам, он проехал "совсем чуть-чуть", несколько сотен метров, и останавливался на обочине всякий раз, когда навстречу двигалась чужая машина.

Суд, тем не менее, не принял эти факты как смягчающее обстоятельство и назначил прижимистому валлийцу штраф в 85 фунтов стерлингов. А еще 80 - на оплату судебных издержек, что в сумме превысило стоимость найма эвакуатора.

Обвиняемый с решением судьи согласился, в сердцах отметив, что перевозка машины на эвакуаторе, то есть за деньги, была бы "не в его характере". Кстати, традиционное представление англичан о соседях-валлийцах исчерпывается тремя качествами: ограниченность, жадность и ужасный акцент, и судя по этому случаю, этот стереотип имеет под собой основания.