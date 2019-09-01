Второй участник смертельной аварии на "Формуле-2" прооперирован

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в аварию на Гран-при Бельгии в "Формуле-2", прооперирован в госпитале Льежа. Угрозы его жизни нет. Физическое состояние спортсмена стабильное.

Медики уточняют, что у него переломы обеих ног и поврежден позвоночник, а также диагностирована тяжелая психологическая травма, сообщает Autosport. Гонщика ждет длительная реабилитация.

Страшная авария произошла во время заезда "Формулы-2". Молодой французский гонщик Антуан Юбер не справился с управлением и врезался в отбойник на скорости 270 км/ч. Сзади его болид протаранил Хуан Мануэль Корреа, не успевший среагировать на ЧП. В результате трагедии Юбер погиб на месте.