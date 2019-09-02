Новый закон детально пропишет права владельцев гаражей и парковочных мест. Счастливые обладатели домов для своих автомобилей смогут объединяться в гаражные братства и сообща решать насущные вопросы.

"Законопроектом предлагается комплексное решение уже довольно "застарелых" для российской правовой действительности проблем в специальном нормативном правовом акте", - сообщил "РГ" инициатор проекта Павел Крашенинников.

Нередко человек, покупая гараж, по сути платит за воздух, так как масса вопросов с оформлением собственности не урегулирована

Для миллионов мужчин гараж не просто помещение, где ночует автомобиль. Это нечто большее: и личное пространство, и место, где отдыхает душа. Самые теплые компании собираются именно в гаражах и занимаются тем, чем согревается сердце: от ремонта до бесед, скажем так, за чаем. Именно поэтому инициатива, которую внес в Госдуму Павел Крашенинников, затрагивает за живое самые широкие народные массы. До сих пор гаражи и парковочные места были еще и точкой тревоги: душа болела за будущее, не прикажут ли завтра убираться со своим железным конем из гаража куда подальше, а сам гараж снесут, потому что стоит не там, где положено.

"У нас гаражный комплекс появился еще в советское время, - рассказал "РГ" владелец гаража в одном из подмосковных городов. - Как обычно - ряды железных гаражей на земельном участке. Капитальных строений нет, но территория огорожена забором, на въезде охрана. Площадка была выделена в конце восьмидесятых, тогда это была окраина города. Но сейчас все застраивается, и мы знаем, что рано или поздно нас отсюда попросят, причем без всяких компенсаций. Потому что юридических гарантий, что удастся защитить гаражи, нет: все оформлено не пойми как, так как в законодательстве масса недоработок, позволяющих держать нас в подвешенном состоянии".

Иногда, выплачивая немалые деньги при покупке стояночного места или гаража, человек на самом деле платит за воздух. Особенно если впоследствии выясняется, что при строительстве данного гаража были нарушены какие-то нормы или если он был построен на чужой земле.

Проект касается не только гаражей, но и гаражных стоянок, и парковочных мест. Недавно был принят закон, разрешивший оформлять права собственности на машино-места в жилых домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях. Однако на практике возникли проблемы.

Как пояснил Павел Крашенинников, законодательство не дает определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж, а также иной объект, предназначенный для стоянки и хранения транспортных средств.

Например, сейчас во многих дворах устраивают стоянки под навесом. Насколько это законно? Можно ли оформить такое место в личную собственность?

Или еще юридический вопрос: как отличить отдельный гараж от гаражного бокса? Бокс - это отсек в каком-то помещении. Боксы бывают как в кирпичных постройках, так и в легких металлических. Но, как объясняют юристы, оформить в таких боксах место в индивидуальную собственность практически невозможно: слишком много нюансов.

Поэтому, как правило, ни продать, ни подарить бокс юридически чисто не получится. Или надо пройти невероятно сложный путь через массу инстанций.

В итоге получается, что где-то правила работают, и владельцы тех же машино-мест в подвалах новых многоквартирных домов без проблем оформляют свои стоянки в собственность. А где-то нет никаких правил.

Возникают правовые трудности и в деятельности гаражных объединений. Как объясняет Павел Крашенинников, эти проблемы связаны с отсутствием комплексного нормативного правового регулирования вопросов участия данных объектов в гражданском обороте, правового положения гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, а также прав и обязанностей их членов.

Прямая речь

Что предлагается в законопроекте?

Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству

Во-первых, законопроект предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место. Устанавливаются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество, определяется перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования. Во-вторых, законопроект определяет формы объединений собственников гаражей или машино-мест: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости. Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов. Законопроектом определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений. Законопроект предлагает наиболее полное решение "гаражной проблемы" с тем, чтобы обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства. Принятие законопроекта позволит снять правовую неопределенность, которая давно существует в этой сфере.