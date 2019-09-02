ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра

Центробанк не исключает, что может передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра.

В начале лета стала обязательной фотофиксация диагностики автомобиля с указанием места и времени его прохождения. К середине 2020 года операторы должны провести переаккредитацию. В РСА должны проверять пункты ТО. Ко второму полугодию 2021-го РСА обязуется проверить уже всех операторов.

В Банке России полагают, что РСА не сможет вовремя выполнить такую задачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора. Соответственно, есть риск, что водители перестанут оформлять диагностические карты, которые необходимы для покупки полиса ОСАГО. Это может привести к серьёзным проблемам на рынке.

РСА, в свою очередь, с такими опасениями согласен и планирует добиться получения разрешения на увеличение времени проверки до середины 2022 года.