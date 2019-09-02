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02.09.2019 20:46
Рубрика: Легковые авто

Техосмотр без хозяина

Предложено сменить куратора ТО
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 195 (7953)
Аккредитацию операторов техосмотра и контроль за их деятельностью вновь собираются передать правительству. Такое предложение Центробанка обсуждается сейчас во всех заинтересованных ведомствах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

То есть предлагается лишить этих полномочий Российский союз автостраховщиков. А поводом для этого стало то, что страховщики опасаются не уложиться в сроки по исполнению требований, предписанных поправками в закон о техосмотре, которые были приняты в июне этого года. Одна из главных проблем этих поправок - необходимость проведения выездных проверок всех операторов техосмотра и их станций. А у нас сейчас более 5 тысяч только операторов. До сих пор их проверяли лишь по документам.

Фото: photoxpress
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Если с аккредитацией операторов ТО история затянется, или РСА не успеет провести соответствующие выездные проверки в установленные сроки, то некоторые автовладельцы останутся без диагностических карт. Они не смогут приобрести полис ОСАГО, а значит не смогут в результате пользоваться своими автомобилями.

Как раз накануне РСА направил в заинтересованные ведомства предложения, которые позволят исполнить нормы нового закона о техосмотре. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Для получения аккредитации действующими операторами ТО устанавливается переходный период до середины следующего года. Затем в течение года РСА в ходе выездных проверок должен проверить соответствие операторов техосмотра заявленным при аккредитации условиям.

При этом у РСА по закону нет права привлекать сторонних независимых экспертов для осуществления таких проверок. Кроме того, дополнительного финансирования для исполнения выездных проверок пока не предусмотрено. Оплата при аккредитации операторами установлена в 2011 году и с тех пор не менялась.

Фото: iStock
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- В этих обстоятельствах пропускная способность РСА в части проведения проверок у операторов ТО ограничена, - сказал Игорь Юргенс. - При этом мы понимаем, что с большой вероятностью операторы техосмотра будут откладывать подтверждение аккредитации на последний момент и создадут "узкое горло". Для того, чтобы избежать этого, РСА предлагает утвердить план проверок действующих операторов ТО, а также увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с 1 до 2 лет.

- Кроме того, мы полагаем, что добросовестные операторы техосмотра, которые уже зарекомендовали себя предыдущей работой, могут не нуждаться в обязательной выездной проверке, им достаточно будет документарной. Поэтому РСА просит предоставить союзу право самостоятельно выбирать, какую проверку - документарную или выездную - проводить у оператора, - отметил Игорь Юргенс.

Если сроки аккредитации и проверки операторов ТО растянутся, то некоторые автовладельцы останутся без диагностических карт, а значит, и без ОСАГО

Если заинтересованные ведомства не захотят растягивать сроки и пойдут на передачу полномочий, то понятно, что полномочия будут переданы МВД. Но проблема заключается в том, что полиции придется заниматься не только контролем за деятельностью операторов техосмотра, но и их аккредитацией. А при нынешнем состоянии дел сроки могут еще больше растянуться. Ведь передачу и закрепление этих полномочий потребуется утверждать нормативными актами, которые быстро не принимаются.

Напомним, что ранее уже не раз велись разговоры о том, чтобы контроль за ТО передать от РСА органам федеральной власти. Тогда речь шла об Росаккредитации.

Но сейчас теми же поправками в закон о техосмотре контроль за ТО автобусов возложен на МВД. Понятно, что логично было бы и остальной контроль за ТО передать этому ведомству.