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DOOM 2016 перенесли в 1993. Вот как это выглядит

Текст:   Антон Благовещенский,  Богдан Бобров
02.09.2019,  
14:42
Фото: Bethesda Фото: Bethesda
Фото: Bethesda

Серию DOOM, пожалуй, можно считать рекордсменом по количеству модификаций и портированию на различные устройства.

Энтузиаст, скрывающийся в Сети под ником Noiser, потратил почти два года жизни на то, чтобы перенести версию 2016 года на движок классических частей, выходивших в начале 90-х прошлого века.

Своей модификации он дал название Doom 4 Vanilla. Масштабной переделке подверглись меню, текстуры, скины оружия и врагов, а также большая часть интерфейса.

Забавно, но эту версию, по заверению автора, все еще можно запустить в MS-DOS, если, конечно, получится отыскать соответствующий ПК, сохранившийся до наших дней.

Модификация уже доступна для скачивания бесплатно.

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