DOOM 2016 перенесли в 1993. Вот как это выглядит

Серию DOOM, пожалуй, можно считать рекордсменом по количеству модификаций и портированию на различные устройства.

Энтузиаст, скрывающийся в Сети под ником Noiser, потратил почти два года жизни на то, чтобы перенести версию 2016 года на движок классических частей, выходивших в начале 90-х прошлого века.

Своей модификации он дал название Doom 4 Vanilla. Масштабной переделке подверглись меню, текстуры, скины оружия и врагов, а также большая часть интерфейса.

Забавно, но эту версию, по заверению автора, все еще можно запустить в MS-DOS, если, конечно, получится отыскать соответствующий ПК, сохранившийся до наших дней.

Модификация уже доступна для скачивания бесплатно.