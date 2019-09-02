Новости

Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 11:13
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 01.09.2019

Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге

Новости
    02.09.2019, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Актер Джуд Лоу, возвращающийся в сериале "Новый Папа", продолжении "Молодого Папы" Паоло Соррентино, к роли эксцентричного понтифика Ленни, был несколько удивлен вопросом о Федоре Достоевском, заданном ему на пресс-конференции.

Как передает РИА Новости, Лоу, представляющего "Папу" на МКФ в Венеции, спросили про его отношение к озвученному русским писателем тезису о том, что если Бога нет, то все дозволено.

"Я спал сегодня три часа, а вы спрашиваете про Достоевского!" - ответил артист, весело рассмеявшись.

И после заявив, что Достоевский знал, о чем говорит.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат

При этом Лоу выразил мнение, что "даже если Бог есть, людям все равно дозволено всё".

Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо в 76-й раз. На нем состоится премьера двух первых эпизодов "Нового Папы", в котором к Лоу присоединились Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мерилин Мэнсон и Юлия Снигирь.

Исключительно привлекательный тизер-трейлер сериала смотрите здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию 01.09.2019
Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка" 31.08.2019
Новый фильм Тарантино собрал в России миллиард рублей 31.08.2019
Трейлер: в прокате - "Последнее испытание", сиквел "Училки" 31.08.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ DammitWade
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019
Вышел трейлер драмы "Два Папы" с Энтони Хопкинсом 31.08.2019
В Париже умерла певица и актриса Нэнси Холлоуэй 29.08.2019
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ MiaFarrow
От рака мозга умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" Валери Харпер 31.08.2019
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым 30.08.2019
Друг Александра Числова рассказал о тяжелой жизни актера 30.08.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Исполнитель роли Мориарти в "Шерлоке" приедет в Россию 29.08.2019
Вышел трейлер продолжения "Молодого Папы" - с Малковичем и Лоу 28.08.2019
Вышел трейлер "Титанов" с "Джорахом Мормонтом" в роли Бэтмена 28.08.2019