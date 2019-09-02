Джуд Лоу ответил на вопрос о Достоевском и Боге

Актер Джуд Лоу, возвращающийся в сериале "Новый Папа", продолжении "Молодого Папы" Паоло Соррентино, к роли эксцентричного понтифика Ленни, был несколько удивлен вопросом о Федоре Достоевском, заданном ему на пресс-конференции.

Как передает РИА Новости, Лоу, представляющего "Папу" на МКФ в Венеции, спросили про его отношение к озвученному русским писателем тезису о том, что если Бога нет, то все дозволено.

"Я спал сегодня три часа, а вы спрашиваете про Достоевского!" - ответил артист, весело рассмеявшись.

И после заявив, что Достоевский знал, о чем говорит.

При этом Лоу выразил мнение, что "даже если Бог есть, людям все равно дозволено всё".

Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо в 76-й раз. На нем состоится премьера двух первых эпизодов "Нового Папы", в котором к Лоу присоединились Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мерилин Мэнсон и Юлия Снигирь.

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